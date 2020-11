Jamie Spears får skylden for at datteren ikke lenger opptrer.

Tidligere i år tok Britney Spears (38) faren sin, Jamie Spears (68), til retten for å løsrive seg fra det rettspålagte vergemålet der han har fullmakt over alt hun både gjør og eier. Jamie Spears har fungert som vergen til datteren i 12 år.

Hittil har derimot ikke ting gått sangstjernens vei. Under en høring bak lukkede dører i retten i Los Angeles i slutten av august, fikk hun ikke medhold, og den nåværende ordningen ble forlenget - i første omgang til en ny runde i februar 2021.

38-åringen gir imidlertid ikke opp, og jobber fortsatt for å bli kvitt faren som verge.

Under en rettshøring tirsdag denne uken fikk Jamie Spears all skyld for at hun ikke opptrer noe lenger, ifølge UsWeekly.

Nok et nederlag

– Min klient har informert meg om at hun er redd for faren sin. Hun har også sagt at hun ikke vil opptre så lenge han har kontroll over karrieren hennes, fortalte Britneys advokat, Samuel D. Ingham III, under rettshøringen i Los Angeles.

Tross disse påstandene gikk høringen heller ikke denne gangen i Britneys favør, og faren fortsetter i rollen som verge.

De siste tolv årene har altså 68-åringen hatt siste ord i alt datteren gjør. Britney selv ønsker på sin side at manageren Jodi Montgomery skal ta over jobben som vergen hennes.

Økonomien vil hun at en kvalifisert rådgiver skal ta seg av.

Ny jobb for kjendisdatteren

I en alder av bare åtte år har datteren til Beyoncé (39) og Jay Z (50) allerede oppnådd mer enn de fleste.

Blant annet ble Blue Ivy tidligere i år den yngste vinneren av en BET Award noensinne, da hun vant pris for sin medvirkning på låten «Brown Skin Girl». Nå har åtteåringen lånt bort stemmen sin til å lese inn en lydbok, og kan dermed legge til nok en ting på den imponerende CV-en sin.

NY JOBB: Bare åtte år gammel har Blue Ivy sikret seg sin første lydbok-jobb. Her med mamma Beyoncé. Foto: NTB

Det er boken «Hair Love» av Matthew A. Cherry hun leser. Ifølge Elle handler boken om en far som prøver å style håret til datteren sin mens moren er bortreist. I Twitter-innlegget under kan fansen høre en sniktitt på Blue Ivys lydbok-debut: