Brødrene har et forbruk på over 100.000 i måneden, men betaler fortsatt ikke regninger

«Luksusfellen»-ekspertene måper over brødrenes skyhøye forbruk.

– Det beviser at vi har null kontroll, sier Beka Yngvar Longurashvili (24) når han og stebroren Bogdan Melikyan (23) i denne ukens episode av «Luksusfellen» får høre at de har opparbeidet seg en gjeld på totalt 3,4 millioner kroner.

Se et klipp fra episoden i videoen øverst i saken!

Beka og Bogdan bor i en enebolig de eier på Grua, men sliter med at det går mye mer penger ut av kontoen enn inn.

Les også: Har over én million i kreditt- og forbruksgjeld, men aner ikke hva pengene har gått til

Pengene går til alt fra mat og klær til elektronikk og stebrødrenes to hunder. Det meste er kjøpt på kreditt, og i og med at de sitter på et stort forbrukslån, har pengene Beka og Bogdan har tjent heller gått til nedbetaling av det enn til huslånet. Huslånet har ikke blitt nedbetalt på flere måneder.

– Det ble rett og slett for mye for dem til slutt, og jeg tror flere kan relatere til at gjelden vokser seg såpass stor at man ikke vet hva man skal gjøre, sier Lene Drange til Nettavisen.

Disponerer 150.000 i måneden

Deler av huslånet har grunnet de manglende nedbetalingene gått til inkasso. Snart vil det bli begjært tvangssolgt.

For mens Beka og Bogdan selv tror de har cirka én million kroner i forbrukslån og kredittkort i tillegg til boliglånet, er sannheten en helt annen. De skylder 3.400.054 kroner, inkludert huslånet. Dette sjokkerer både dem og ekspertene.

Les også: Christoffer (23) tok penger fra kjæresten uten å spørre. Så får han sjokkbeskjeden

SJOKK: Brødrene reagerer med sjokk når de får se gjelden sin. Foto: TV3

Lene Drange forteller til Nettavisen at dette ikke er den største gjelden de har sett, men påpeker at dette trolig er den høyeste summen hva gjelder rent forbruk hos deltakerne:

– Vi har sett det før, men da er det ofte spilling inne i bildet, så at det bare går til forbruk har vi nok ikke sett før.

Se øyeblikket der stebrødrene får presentert gjelden sin i videoen øverst i saken!

Store deler av gjelden er også relativt ny, ettersom 320.000 kroner i kreditt og forbrukslån ble tatt opp for bare en måned siden. På ett år har de tatt opp 1.297.000 kroner i kredittkort og forbrukslån. Altså 108.000 kroner i måneden.

Totalt har stebrødrene disponert 150.000 kroner i måneden, men regningene har ikke blitt betalt.

RØDE SEDLER: Brødrene går 68.000 kroner i minus hver måned. De røde sedlene illustrerer penger som brukes, men som de ikke har. Foto: TV3

– Havnet i en ond sirkel



Beka Yngvar Longurashvili forteller til Nettavisen at han og broren flere ganger ble bedt om å melde seg på «Luksusfellen». Lenge lo de det bare bort – før ting snudde.

– Det var ikke så lett å innse at vi trengte hjelp. Først sa en kompis at vi skulle melde oss på, og et halvt år senere ba kjæresten til Bogdan oss om å melde oss på. Vi hadde jo vært tidlig ute med alt, kjøpte oss leilighet og deretter et hus, hadde et lite lån, før vi trengte penger til noe annet. Så trengte vi mer penger, og når vi først var i gang havnet vi i en ond sirkel uten at vi helt skjønte det, sier Beka til Nettavisen.

Les også: Hadde over en halv million i gjeld og fem kroner på konto. Så kom kjendiskokken til unnsetning

Han legger ikke skjul på at det var et sjokk å se hvor høye summene på forbruket deres var.

– Jeg tenkte bare: «shit, hvordan skal vi betale ned det». Det er litt som når du går i butikken og handler og tror du skal betale 100 kroner, men så kommer du til kassa også blir det 600 kroner. Bare at nå var det 1000 ganger mer, penger vi ikke hadde. Magne hadde helt rett da han spurte oss hvorfor vi leker millionærer. Det var en dårlig livsstil, erkjenner han.

MILLIONGJELD: Beka og Bogdan trodde gjelden var langt lavere enn realiteten. Foto: TV3

For det er nettopp livsstilen til de to stebrødrene som forundrer ekspertene. De går på butikken flere ganger om dagen, kjøper dyre klær og bruker enorme summer på elektronikk og andre ting. I tillegg går det mye penger til de to hundene deres, som Beka og Bogdan så på som familie.

Måtte selge hus og hunder

Men for å komme i mål og løse økonomiproblemene måtte det tøffe tak til. Huset fikk de legge ut for salg selv fremfor å tvangsselge, og også de to hundene ble en altfor stor utgift.

Derfor ble en av dem omplassert, mens den andre har bodd midlertidig hos en venninne av Beka. Det var et tøft valg å ta.

– Det var jo det vanskeligste. Vi elsket både huset og hundene, og det verste var hvis vi måtte kvitte oss med det. Så det var veldig kjipt å gi fra oss den ene hunden, og nå har jeg begynt å se etter et omplasseringhjem for den andre, og.

Les også: Gikk fra hverandre etter «Luksusfellen»-besøk

HUNDEELSKERE: Brødrenes største frykt var å miste huset og hundene. Foto: TV3

For huset på Grua er fortsatt ikke solgt, halvannet år etter at «Luksusfellen» var på besøk. Beka bor der fortsatt, mens Bogdan bor med kjæresten sin. Med tanke på at det fortsatt er lenge igjen før brødrene er gjeldsfrie, og i og med at det er mye jobb med salget av huset, trenger hunden et nytt hjem.

– Ulvehunden var mest tilknyttet til meg, og jeg klarte ikke helt å gi han fra meg i og med at vi ikke visste hvordan det skulle gå med ting. Men selv når huset er solgt tar det fortsatt fem år før jeg er gjeldsfri. Så det er jo bedre for han også å flytte til noen som har tid og råd til ham, sier Beka.

Beholdt fullmakten

I og med at huset fremdeles ikke er solgt, har ekspertene fortsatt fullmakt over de to brødrenes økonomi.

Likevel er Lene Drange overbevist om at ting kommer til å løse seg for dem, mye grunnet en god innstilling.

– De er utrolig positive, uansett. De har fått til utrolig mye, og har roet forbruket sitt, sier hun til Nettavisen.

Det gjenstår imidlertid fortsatt mye arbeid.

– Vi kommer ikke til å få noen permanent løsning før det huset er solgt. Men de har en utrolig entusiasme, og gir ikke opp. Så nå håper vi bare på et salg, for mye vil løse seg så fort huset er solgt unna, sier «Luksusfellen»-eksperten håpefullt.

«Luksusfellen» sendes på TV3 onsdag kl. 20.30.