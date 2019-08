Brody Jenner ut mot kritikken etter skilsmissen

Tidligere i august ble det kjent at Brody Jenner (35), stebroren til Kardashian-søsknene, skiller seg fra kona Kaitlynn Carter Jenner (30). Nå forsvarer han henne.

Siden nyheten om skilsmissen kom, har det blitt skrevet mye om forholdet deres i internasjonale medier.

Brody, som er sønn av Caitlyn Jenner og halvbroren til Kylie og Kendall Jenner, har lagt ut et innlegg på Instagram hvor han forteller hvordan forholdet er til ekskona Kaitlynn.

- Det er for mye negativitet som er blitt rettet mot noen jeg elsker og bryr meg mye om. Jeg føler at jeg er nødt til å fortelle den sanne historien.

Slik starter han innlegget som har fått over 57.000 likes og 2.400 kommentarer på den populære bildedelingstjenesten.

Fortsatt gode venner

Videre forteller han at ekskona Kaitlynn og han har vært bestevenner i seks år, og er fortsatt gode venner.

- Vi, som mange andre før oss og mange etter oss, har vokst i ulike retninger over årene vi har vært sammen. Kaitlynn er en fantastisk person, fin og moro å være sammen med, og har alltid en positiv innvirkning på mitt liv, forklarer han.

Han forteller fansen at de to bestemte seg for å gå hvert til sitt for å klare å holde på kjærligheten de har for hverandre, men samtidig gå videre med hvert deres liv.

- Jeg respekterer Kaitlynn og bryr meg veldig om henne. Hun fortjener å ha muligheten til å gå videre i livet sitt med respekt og lykke, avslutter han.

Feirer ekteskapet

Til tross for at Brody Jenner sitt ekteskap har gått i vasken, er det imidlertid andre Hollywood-kjendiser som feirer ekteskapet og kjærligheten.

Ellen DeGeneres, som er kjent fra sitt eget talkshow «The Ellen DeGeneres Show», feirer nå 11 års ekteskap med sin kone Portia.

- Gratulerer med jubileumet, Portia. 11 år. Mitt favorittnummer med min favorittperson, skriver Ellen på Instagram, hvor hun også har delt et bilde fra bryllupet av de to.

Tar oppgjør mot babyspørsmål

Treningsblogger Helene Drage stråler også tilsynelatende av lykke med kjæresten på bildet hun har postet på Instagram, men er ikke glad for spørsmål om hun snart skal få barn.

- «Så når skal dere ha barn da?» Mulig jeg provoserer noen nå, men hvorfor er det så himla spennende om andre mennesker tenker på å reprodusere seg?

Slik starter hun innlegget på Instagram, som hun la ut fredag kveld.

Videre skriver Drage at hun oppfatter at mange mener at det viktigste i livet er å utdanne seg, kjøpe hus og få barn. Når du har passert 30 år så begynner folk å spørre hvorfor du ikke har barn eller hus.

- Jeg har veldig lyst på barn, men når det passer meg og min partner, ikke fordi det «er på tide» eller fordi jeg har vært gift i X antall år, skriver hun.

Drage forteller at hun synes det er fint å bare være to også, og er redd for å miste seg selv om hun får barn.

- Livet med barn kommer når det passer meg, og heldigvis for det, skriver hun.

Nyter ferien

Toppblogger Caroline Berg Eriksen har derimot barn allerede, og nå nyter hun ferie på Hellas.

- Svømmetur tidlig på morgenen i dette flotte havet, skriver hun i et Instagram-innlegg.

Bildet skal være fra Lefkos Beach i Hellas.

Vannsport

Andre kjendiser har også vært i vannet denne sommerdagen i august. Vendela Kirsebom har tatt med seg kjæresten Petter Pilgaard til Gamle Hellesund i Lillesand kommune.

- Elsker å være tilbake på mitt barndomsparadis med retro vannski, skriver hun til innlegget.

