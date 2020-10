Broen blir flere minutter forsinket

Du har sikkert opplevd mange ganger at folk sier til deg, «slank og elegant», men så kommer det kanskje en annen og sier «utrolig lang og tynn».

Men uansett så var det det årets første laks i Sandvikselva. Den veide 1,3 kg. Jeg syns at alle skal få lov å ha den kroppen de har.

I Sandvika har de i hele sommer holdt på å bygge en meget stor bro over elven ved Bjørnegårdsvingen. Det er en diger kran som heiser opp sement og løfter dette over fra den ene siden av elven til til den andre.

Det er en maurtue av menn i neongule drakter som jobber intenst med å gjøre broen ferdig. Men plutselig stopper alt arbeid opp. Det er min skyld.

Jeg har fått på en laks.

Jeg fisker med wobbler rett nedenfor broen. Laksen gjør et sprang, rett opp i luften.

Det er et flott syn. Det er et syn som karene på broen liker. De står fremoverlent og henger i en pause som jeg har laget for dem. Jeg vil si at karene rett og slett er svært begeistret for dette. Det ser slik ut.

De klapper når laksen kommer opp i hoven. Det er ingen som bryr seg om at broprosjektet i Sandvika nå blir flere minutter forsinket. Slett ikke. Folk klapper og har det fint. Det er pur lykke så langt jeg kan se.

Slik er det med ekte glede. Det diskriminerer ingen. Om du er tykk eller tynn. Kort eller lang. Det spiller ingen rolle. Det er bare å stå på.