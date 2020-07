Brooklyn Beckham (21) er forlovet

Kjendissønnen og hans kjæreste deler den glade nyheten på Instagram.

David Beckhams ene sønn, Brooklyn (21) har forlovet seg med kjæresten, Nicola Peltz (25).

De to har vært kjærester siden januar i år.

- For to uker siden spurte jeg min sjelevenn om hun ville gifte seg med meg, og hun sa ja. Jeg er den heldigste mannen i hele verden, innleder Beckham et innlegg på sin Instagramprofil med et bilde av de to sammen, der Peltz viser frem ringen.

- Jeg lover å bli den beste ektemannen, og en dag også den beste faren. Jeg elsker deg kjære, fortsetter han.

Beckham har tidligere blitt vært sammen med flere Hollywood-kjendiser, deriblant Chloë Grace Moretz og Hana Cross. 21-åringen er et av barna til tidligere fotballspiller David Beckham og designer Victoria Beckham.

Peltz er en amerikansk skuespiller, som blant annet har spilt i «Transformers» og «Bates Motel»

