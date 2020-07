Brooklyn Beckhams eks reagerer på forlovelsen: – Han har en ny jente hver måned

Kjendissønnens ekskjæreste mener han ikke er moden nok til å slå seg til ro.

Tidligere denne måneden delte kjendissønnen Brooklyn Beckham (21) den gledelige nyheten om at han har forlovet seg med den amerikanske skuespilleren Nicola Peltz (25).

Forlovelsen kunngjorde både 21-åringen og kjæresten med innlegg på sine respektive Instagram-kontoer

«For to uker siden spurte jeg sjelevennen min om hun ville gifte seg med meg, og hun sa ja. Jeg er den heldigste mannen i verden. Jeg lover å bli den beste ektemannen og en dag den beste faren. Elsker deg, baby», skrev Beckham i sitt innlegg.

Det nyforlovede paret har vært sammen siden januar i år, altså et halvt år. Derfor kom nok forlovelsen som en overraskelse på mange, og en av dem som reagerer på det plutselige frieriet er kjendissønnens eks, Lexy Panterra (31).

– Ny jente hver måned

Overfor The Sun forteller Panterra, som jobber som danser, at hun ble sjokkert og forvirret da hun hørte nyheten.

31-åringen datet David (45) og Victoria (46) Beckhams eldste sønn i om lag ett år i 2018, og mener 21-åringen ikke er moden nok til å slå seg til ro med én kvinne ut livet.

Lexy Panterra og Brooklyn Beckham datet i 2018. Foto: Jordan Strauss (AP via NTB Scanpix)

– Jeg ble ganske sjokkert og forvirret da jeg hørte at han hadde forlovet seg. Det er ikke noe noen så komme, og for å være ærlig er han ikke klar for det. Han er veldig ung og altfor umoden, sier Panterra til den britiske tabloidavisen.

Hun er veldig overrasket over at han har gått ned på kne og fridd til Peltz, spesielt med tanke på tidligere forhold:

– Jeg vet ikke hvorfor han forelsker seg hvert minutt. Det er ingen logikk i forholdene hans. Han har en ny jente hver måned, så det er jo overraskende at han prøver seg på dette.

Stor aldersforskjell

Beckham og Panterra møttes under musikkfestivalen Coachella i 2017, og begynte å date en kort periode etter. 31-åringen forteller at hun møtte brødrene hans, Cruz (15) og Romeo (17) Beckham, men aldri de berømte foreldrene.

Det var Panterra som avsluttet forholdet med kjendissønnen. Hun forteller til The Sun at en av grunnene var aldersforskjellen. Da de datet var han 19 og hun 29.

31-åringen påpeker at det aldri var snakk om noe giftermål mellom de to, og hevder han ikke hadde noe å tilby annet enn familiens penger - som hun verken ønsket eller trengte.

Nicola Peltz er på sin side svært fornøyd med å være forlovet med Beckham-sønnen, og skriver følgende på Instagram:

«Du har gjort meg til den lykkeligste jenta i verden. Jeg kan ikke vente med å tilbringe resten av livet mitt ved din side. Kjærligheten din er den beste gaven. Jeg elsker deg så høyt».

Ringen kjendissønnen ga til sin utkårede består ifølge Elle av en stor smaragd og flere mindre diamanter, og skal trolig ha en prislapp på et sted mellom 150.000 til 200.000 dollar - noe som tilsvarer mellom én og to millioner norske kroner.