Brøt seg inn på hytte under «71 grader nord»-innspillingen

«71 grader nord»-duoen brøt seg inn mens de andre sov.

Erik Follestad (31) og Jon Almaas (52) viste seg å skulle bli svært gode venner, tross noen opphetede diskusjoner, under innspillingen av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Når de to denne uken gjester «En kveld hos Kloppen», som nylig er tilbake på skjermene, røper de også en ganske stor hemmelighet.

Dagbladet omtalte først saken.

Les også: Petter Stordalen har fått kjæreste

- Så fjernsyn

De to forteller nemlig Solveig Kloppen, og Lilli Bendris (74), som også gjester programmet, om at Erik Follestad en natt bestemte seg for å bryte seg inn i en hytte, mens de andre deltakerne lå og sov. Hemmeligheten har vært godt bevart siden da.

- Også hadde vi en hyggelig stund, dette vet jo ingen om, hvor Erik brøt seg inn i ei hytte der vi satt en kveld og så på fjernsyn, forteller Almaas under programmet.

RADARPAR: Erik Follestad og Jon Almaas holdt seg ikke helt til spillereglene under «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» Foto: TV Norge

Follestad skal nemlig ha brutt opp et vindu, og deretter hentet kompisen.

- Jeg gjorde det. Litt for å se om det var en liten klunk der vi kunne finne. Også var det litt ålreit å sette seg ned i en sofa, sier Follestad.

Eget program

Og ifølge de to skal det ha vært en reprise av «Praktisk info med Jon Almaas» som skal ha blitt kveldens underholdning.

Follestad forteller i programmet at det hele ikke har fått noen konsekvenser i ettertid.

«71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» ble sendt på TV Norge tidligere i år. Almaas og Follestad deltok sammen med 8 andre kjendiser, og det var førstnevnte som stakk av med seieren.