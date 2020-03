Brudd etter ti år for Guri Schanke og Dag Hvaring

- Det er ingen dramatikk, forsikrer Guri Schanke.

- Etter å ha snakket om det en stund er Dag og jeg enige om at vi splitter lag. Det er ingen dramatikk, ingen nye og ingen problemer. Vi er veldig gode venner, vi gjennomfører dette fint sammen og vi har det bra. Så bra man kan ha det i disse corona-tider, skriver Guri Schanke på Facebook fredag kveld.

Det var i 2010, to år etter at Schanke skilte seg fra Øivind Blunck, at det ble kjent at Schanke og EAT-sjef Dag Hvaring hadde blitt kjærester.

Den gang jobbet Hvaring i selskapet Dinamo Story, som blant annet hadde hovedansvaret for Melodi Grand Prix, skriver Dagbladet.

Ifølge avisen ble de to kjent da Schanke var med i sangkonkurransen, men bekreftet ikke forholdet før de troppet opp på Komiprisen sammen i 2010.

Det var i 2007 Guri Schanke vant MGP med sangen «Ven a bailar conmigo» og var Norges bidrag i Eurovison noen måneder senere.

Guri Schanke var som tidligere nevnt gift med artisten Øyvind Blunch før de gikk fra hverandre i 2008 etter 25 års ekteskap. Sammen har de barne Edvard og Ludvig. I 2017 opplevde de også å bli besteforeldre.