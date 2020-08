Brudd for Aqua-Lene

Lene Nystrøm (46) og musiker Jeppe Kristoffer Lenz har gått hver til sitt.

Det bekrefter Nystrøms manager, Ole-Fredrik Jonsbråten overfor God Kveld Norge, skriver TV 2.

– Jeg kan bekrefte at forholdet er over, og det har det vært siden januar, skriver Jonsbråten i en tekstmelding.

Samboere

Det var i mai i fjor at det kom frem at Nystrøm hadde funnet lykken med musikeren, som på den tiden, ifølge TV 2, jobbet som tekniker og lydmann for Aqua.

Danske Se og Hør skrev i september i fjor at paret ble samboere, når han da skal ha flyttet inn i Nystrøms villa i Nordsjælland. Siden har paret altså gått hver til sitt.

Toppet hitlistene

Lene Nystrøm var tidligere gift med sin danske band-kollega Søren Rasted, som hun også har to barn sammen med.

Sammen med Claus Norreen og René Dif - også fra Danmark - toppet paret hitlistene som «Aqua» fra slutten av 90-tallet, særlig kjent med sanger som «Barbie Girl» og «Doctor Jones».

Rasted og Nystrøm gikk fra hverandre i 2017, etter 16 års ekteskap.

