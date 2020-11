Brudd for Isabelle Ringnes (32)

Tech-gründeren og Bjørn Erik Ihlen går fra hverandre etter 3,5 år sammen.

«New beginnings. Livet går ikke alltid etter planen. Og det er ikke alltid lett. Nå sitter jeg i et nytt, fargerikt hjem som ikke ble vårt hjem likevel, men som jeg håper blir et hjem til alle jeg er glad i. Bjørn og jeg er blitt enige om å gå hvert til vårt», er noe av det gründeren skriver på Instagram.

Det er ikke lenge siden eks-paret kjøpte seg et hus sammen, og så frem til fremtiden som kone og ektemann etter at paret forlovet seg i februar 2019. Datteren til eiendomsmilliardæren Christian Ringnes og Ihle bladde opp 17.175.000 kroner for eiendommen på Ormøya, tre-fire kilometer sør for Oslo på østsiden av fjorden, i august i fjor.

Nylig kjøpt hus

De bodde imidlertid på eiendommen bare i cirka ett år, siden de bestemte seg for å selge luksusvillaen i sommer i år. Etter salget kjøpte de seg et nytt hus på Ormøya til en verdi av 24 millioner kroner i starten av oktober, men bare litt over en måned senere er det altså slutt mellom Ringnes og Ihle.

- Bjørn Erik og jeg tatt en felles avgjørelse om å gå hvert til vårt. Bruddet er uten dramatikk og vi fortsetter som venner, skriver hun i en SMS til E24, søndag ettermiddag.

Teknologi og likestilling

Ringnes er kjent for å ha mange jern i ilden, og har tidligere sagt til Nettavisen at hun brenner for teknologi, mangfold og likestilling. Hun har startet flere selskap og skrevet bok.

Datteren til Christian Ringnes er blant annet grunnlegger av likestillingsorganisasjonen #Hunspanderer, gründer/leder i Teknologinettverket for kvinner (TENK), har holdt en rekke foredrag og jobber i tillegg i Singularity University.