Brudd for «Too Hot to Handle»-paret: – Jeg kan ikke «fake» et forhold

Francesca Farago og Harry Jowsey har gått hver til sitt.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I Netflix-serien «Too Hot to Handle» samlet en rekke unge, single mennesker seg i en luksusvilla i Mexico – og fikk raskt sjokk da de innså at all form for seksuell kontakt var forbudt.

Med en premiepott som startet på 100.000 amerikanske dollar, fikk deltakerne bot hver gang de brøt reglene. Mens et kyss sørget for at 3000 dollar ble fjernet fra premiepotten, mistet deltakerne opp til 20.000 dollar hvis de gikk til sengs.

Les også: Triana Iglesias venter sitt første barn

Et av parene som slet med å holde fingrene fra hverandre, og som sørget for at store deler av pengepremien sank – før de omsider klarte å vinne deler av den tilbake igjen, var kanadiske Francesca Farago (26) og australske Harry Jowsey (22). Etter innspilling beholdt de kontakten, og ble kjærester.

Nå er derimot forholdet over, skriver People.

– Jeg kan ikke «fake» et forhold

Det er i en video på YouTube at Farago forteller at Jowsey ikke lenger klarte å være i et avstandsforhold.

Mens Farago bor i Vancouver i Canada, er Jowsey bosatt i Los Angeles. Førstnevnte forteller at de lenge har prøvd å få forholdet til å fungere, og at hun har besøkt ham i USA.

– Jeg trodde helt genuint at vi bare gikk gjennom en humpete periode, og at vi skulle få det til å funke. Jeg trodde vi skulle ende opp sammen. Jeg trodde vi skulle gifte oss, sier hun i videoen, der hun også forteller at hun hadde planer om å flytte til California for å være nærmere Jowsey.

Les også: Hun leder Netflix-suksessen «Too Hot to Handle» – avslører vill sexfortid

Ifølge Farago taklet ikke Jowsey avstanden mellom dem. Foto: Netflix

Hun forteller videre at hun i utgangspunktet ikke ønsket å si noe om bruddet, i og med at hun trodde de bare hadde satt forholdet «på pause» og at de ville finne tilbake til hverandre igjen. Etter å ha funnet ut at de så ulikt på situasjonen, bestemte hun seg for å formidle nyheten med følgerne sine.

– Jeg kan ikke «fake» et forhold. Jeg kan ikke late som at alt kommer til å gå bra. Jeg deler denne videoen for å fortelle at vi ikke er sammen lenger, og at vi ikke vil finne tilbake til hverandre fordi jeg trenger å innse det selv, sier 26-åringen.

Jowsey, som for øvrig fridde til Farago med en godteri-ring under en virtuell gjenforenings-episode av realityserien i mai, bekrefter bruddet i et innlegg på Twitter. Han skriver:

«Takk for kjærligheten og støtten. Ingenting dårlig har skjedd, så vær så snill ikke hopp til konklusjoner. Jeg kommer til å forklare alt i detalj i morgen. Takk for at dere forstår».

Snakker ut om farens uttalelser

I fjor uttalte rapperen T.I. (39) at han pleier å bli med datteren, 18 år gamle Deyjah Harris, til gynekologen.

Uttalelsen utløste mange reaksjoner, ettersom han deretter gikk i detalj og fortalte at bakgrunnen for gynekologbesøkene var for å sikre at datteren «fremdeles hadde jomfrudommen sin intakt». Videre forsvarte han seg:

– Jeg tror at de aller fleste barn, når de ser tilbake på det, alltid takker foreldrene sine for at de ikke tillot dem å skade seg selv så mye som de kunne gjort, sa han.

Les også: Meghan Markle «fullstendig sjokkert» over venninnens oppførsel

Nå snakker datteren ut om farens kommentarer i realityprogrammet «T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle».

18-åringen forteller ifølge Fox News at hun ble «sjokkert, såret, sint og flau» da hun innså hva faren hadde fortalt om henne, og at hun siden har prøvd å glemme hele hendelsen.

– Traumatiserende

Videre forteller Harris at hun ikke følte hun kunne si nei da faren ønsket å snakke med legene, og påpeker hvordan han forholder seg annerledes til brødrene hennes hva gjelder sex.

– Jeg tror pappa behandler meg annerledes enn guttene når det kommer til sex og overvåkning. Han tuller til og med om at storebroren min kan bli en «baby daddy». Han ville aldri fortalt en sånn spøk om meg, deler 18-åringen åpenhjertig.

Harris sier også at hun ikke føler hun kan snakke med faren, og at hun ikke har et like nært forhold til ham lenger.

– Jeg bare klarer ikke være rundt ham lenger. Jeg kommer til å bli en bedre forelder. Jeg mener, jeg sier ikke at han er en dårlig forelder. Jeg bare ser at når det kommer til ting som dette vil jeg være mer til stede – både mentalt og emosjonelt.

– Situasjonen var traumatiserende for meg, legger hun til.

Endret sønnens navn – igjen

Da Tesla-gründer Elon Musk (48) og kjæresten, artisten Grimes (32), ble foreldre i begynnelsen av mai, var det flere som stusset over navnet de ga sin førstefødte – X Æ A-12.

Det skulle derimot ikke bare vært enkelt for de nybakte foreldrene å få gjennomslag for det uvanlige navnet, og noen uker etter fødselen fortalte Grimes i en kommentar til en fan på Instagram at de hadde endret navnet til sønnen slik at det ble godkjent både i navneregisteret og på fødselsattesten.

Les også Avslører betydningen bak babynavnet X Æ A-12

Navn i California, der paret er bosatt, må nemlig følge det engelske alfabetet, og kan ikke inneholde tall og spesialtegn.

Dermed endret de navnet til X Æ A-XII, der 12 er stavet i romertall. Nå viser det seg at nok en navneendring måtte til.

I sønnens fødselsattest, som TMZ har fått tilgang til, står sønnen – som går under kallenavnet «Little X» – oppført med navnet X som fornavn, og AE A-XII som mellomnavn.

Med andre ord måtte Musk og Grimes også bytte ut Æ-en i navnet før de omsider fikk det godkjent etter loven.