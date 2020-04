Brudd mellom «Bloggerne»-paret

- Det er og har vært vanskelig, og dette er noe vi begge ønsker å jobbe oss gjennom alene, skriver Sofie Nilsen på bloggen sin.

Helt siden Sofie Nilsen og Morten Botten deltok i realityprogrammet «Paradise Hotel» på TV3 i 2017 har de to vært et par.

Sammen har de dukket opp i blant annet TV 2-programmet «Bloggerne» sammen, og de har gjort stor suksess med egen Youtube-kanal.

I fjor flyttet de også sammen til Trondheim.

Nå avslører imidlertid Nilsen at det er slutt mellom henne og Morten Botten.

- Det føles helt uvirkelig å skrive den setningen da det føles ut som at han har vært her for alltid. Jeg tror vi begge så gjerne skulle ønske at dette gikk over av seg selv da det ikke er noe særlig kult å dra inn bruddet sitt i det offentlige. Likevel så føler jeg at dere som har fulgt oss fra start fortjener å få vite det, og vi måtte vel på et eller annet tidspunkt si noe uansett, skriver Nilsen på sin egen blogg tirsdag ettermiddag.

Nilsen skriver også at hun ikke ønsker å kommentere saken videre.

