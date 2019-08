Brudd mellom «Skal vi danse»-Adelén og Benjamin

Gjorde det slutt etter fire år som kjærester.

Det var mer enn bare danseglede som oppsto mellom Adelén Rusillo Steen og Benjamin Jayakoddy, da førstnevnte deltok i TV 2-programmet «Skal vi danse» i 2015.

Etter at Jayakoddt ble utnevnt som Rusillo Steen sin dansepartner, tok det ikke lang tid før romantikken blomstret mellom duoen. Det bekreftet de imidlertid ikke før ett år etter at duoen stakk av med seieren.

VANT: I 2015 stakk Adelén Rusillo Steen og Benjamin Jayakoddy av med seiren i «Skal vi danse». Ett år senere bekreftet de at de hadde blitt kjærester. Nå er har duoen gått fra hverandre. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

- Vi hadde falt for hverandre, og var på dansetrening hele tiden for å være sammen. Vi kunne sitte å prate i timesvis, fortalte Rusillo Steen til Se og Hør den gang.

Nå ser det derimot ut til at romantikken har tatt en annen vending for danseduoen. Overfor ukebladet bekrefter duoen at de to nå har gått vært til sitt. Årsaken til bruddet har de valgt å holde for seg selv.

Bruddet kommer kanskje som et sjokk på mange. I 2016 flyttet duoen sammen, og på Instagram har de stadig delt romantiske bilder av hverandre - som nå er slettet fra begges kontoer.

Om bare noen dager står Benjamin Jayakoddy på «Skal vi danse»-parketten igjen. Denne gang med bloggeren Isabel Raad.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 lørdag 31. august.