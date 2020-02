Bruker 72.000 kroner på velværeprodukter. Men det er et ukjent trekk fra kredittkortet som virkelig sjokkerer Mia Gundersen

– Det er rett og slett helt umoralsk, sier Mia Gundersen til Nettavisen.

– At Silje kom på besøk er rett og slett en lykke, sier Mia Gundersen til Nettavisen.

I kveldens episode av «I lomma på Silje» er det nemlig Gundersen som får smake på den økonomiske rådgivningen til forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

Og det er ingen hvilken som helst jobb Sandmæl begir seg utpå. Gundersen overrasker med svært dyre spise- og velværevaner.

LES OGSÅ: Kristin Gjelsvik fikk ryddet opp i konkursgjeld. Nå har hun kjøpt drømmehuset med forloveden

I løpet av ett år brukte Gundersen over 120.000 kroner på matbutikken, mens hun sammenlagt brukte over 72.000 i året på alt fra hudpleie til annen vælvære.

På ett år tok Gundersen kollektivtrafikk kun ti ganger, og benyttet seg av taxi hele 150 ganger. Det utgjorde en sum på 50.000 i taxiregninger. I tillegg leaser hun en bil.

Til tross for skyhøye summer på ting som ifølge Sandmæl kunne vært langt lavere, er det likevel ikke disse postene som får Gundersen til å sette kaffen i halsen.

Se klipp øverst i saken!

- Fikk hakeslepp

På kontoutskriften til Gundersen er det nemlig et beløp som Sandmæl stusser over.

Flere ganger i måneden hadde nemlig Gundersen blitt trukket penger fra spillselskapet Sony Playstation. Dette visste Gundersen ingenting om. På et halvt år hadde hun totalt blitt trukket 14.000 kroner.

– Jeg fikk helt hakeslepp, forteller Gundersen til Nettavisen, og forteller at verken henne eller sønnen Daniel, som pleide å spille Playstation, visste om dette.

Sønnen hadde lånt kortet til Gundersen en gang, men uten å vite det hadde det blitt lagret og trukket penger fra automatisk senere.

LES OGSÅ: Silje Sandmæl om John Arne Riises økonomi: - Nå som han tjener mindre blir det vanskelig å endre vaner

– Umoralsk

Gundersen er helt sikker på at det er flere som har opplevd liknende situasjoner, og tror mange vil lære noe av episoden der Sandmæl er hjemme hos henne.

– Jeg må bare si det. De spillselskapene som lager disse spillene for barn – altså, jeg synes det er så umoralsk. De legger opp til at man skal bruke penger, sier Gundersen.

Selv har ikke Gundersen tatt kontakt med spillgiganten, men løste problemet ved å ta en ordentlig prat med sønnen sin.

Var redd for regninger

Det er ikke bare den uventede regningen fra spillselskapet som overrasket Gundersen etter at Sandmæl hadde gransket økonomien hennes.

– Det var egentlig ganske mye som overrasket meg. Det er så lett å bruke penger på de vanene man har. Spesielt matbudsjettet mitt overrasket meg veldig, forteller hun.

Gundersen hadde i utganspunktet ikke et konkret sparemål til Sandmæl, men et ønske om å få en bedre kontroll over økonomien. Ifølge henne hadde hun nemlig opparbeidet seg en slags postkasseskrekk etter at hun ble singel.

– Jeg tror nok det er mange som kan kjenne seg igjen i meg, forteller Gundersen til Nettavisen.

– Jeg hadde fått meg en vane der jeg var litt redd for å vite hva pengene gikk til, og lot være å åpne regninger fordi jeg synes det var ubehagelig. Så det var veldig deilig å få besøk av en som kunne gå inn å få den oversikten for meg, sier Gundersen.

«I lomma på Silje» sendes på TV3 tirsdager 21.30.