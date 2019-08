Brukte egne foreldrene som abort-research før «Hjerteslag»-rollen

- Man vil ikke si til sitt eget barn at man tvilte på å beholde barnet sitt, forteller Thea Sofie Loch Næss til Nettavisen om intervjuet med foreldrene.

På kort tid har den kritikerroste TV 2-serien «Hjerteslag» fått mye oppmerksomhet.

Ikke bare fordi stjerneskuespiller Thea Sofie Loch Ness (22), kjent fra blant annet «The Last Kingdom», og Vebjørn Enger (23) er i hovedrollene, men fordi den på mange måter legger abortdebatten på bordet igjen.

Thea Sofie Loch Ness, som spiller 18 år gamle Mio som blir gravid etter en «one night stand», tok rollen svært seriøst.

SAMME SITUASJON: I rollen som Mio spiller skuespiller Thea Sofie Loch Næss en 18 år gammel jente som blir gravid etter et tilfeldig møte med en gutt på byen. En historie som ikke så ulik foreldrene hennes sin. Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

- Det var viktig for meg å skildre at det er så mange nyanser når man skal ta avgjørelsen om hvorvidt man skal ta abort eller ikke. Det er ikke et svart/hvitt-valg, sa Loch Næss da Nettavisen møtte henne under TV 2s høstlansering forrige uke.

- Jeg føler at når vi snakker om abort i dag, så er det mennene som sitter og snakker. Det er ingen som tenker på hva det betyr og hva det er - og hva kvinnen gjennomgår, la hun til.

HJERTESLAG: Thea Sofie Loch Næss og Vebjørn Enger spiller hovedrollene i Hjerteslag. Foto: Tv 2

Litt annen research

Da hun skulle ble kjent med rollekarakteren, ble research-jobben noe spesiell for 22-åringen.

Foreldrene hennes sitter nemlig på en historie som ikke er så altfor langt unna den serien forteller.

- Jeg brukte foreldrene mine mye til researchen. De var i nesten samme situasjon som Mio da mamma ble gravid med meg. De var kjærester, da, riktignok. Men jeg var ikke et planlagt barn, og de var veldig unge, fortalte Loch Næss til Nettavisen.

Thea Sofie Loch Næss er en av satsingene til TV 2 høsten 2019. Her fra høstlanseringen i Bergen. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

- Litt merkelig

Ifølge Loch Næss ble det helt naturlig å snakke med foreldrene sine om dette temaet.

Hele livet har hun visst at foreldrene ble gravide tidligere enn forventet, og måtte ta stilling til hva de ville, og hvilken vei de ønsket at livet skulle gå.

- De synes nok det var litt merkeligere å snakke om, enn det jeg synes det var. Man vil for eksempel ikke si til sitt eget barn at man tvilte på å beholde barnet sitt, fortalte Loch Næss, og la til at foreldrene kom til god hjelp.

- De lærte meg veldig mye om hvordan det er å komme i en slik situasjon, hvilke tanker man har, hvilke følelser som oppstår, hvordan det var fysisk og hva som egentlig går gjennom hodene til noen som må ta en slik avgjørelse.

- Helt tilfeldig

At foreldrene til Loch Næss gikk gjennom noe av det samme som det rollekarakteren Mio går gjennom i «Hjerteslag», visste verken castingen eller de som hadde regi av serien på forhånd.

- Nei, de visste ingenting. Det var helt tilfeldig sånn sett. Jeg visste det så klart, men tenkte egentlig ikke noe særlig over det før jeg skulle sette i gang med researchen. Da tenke jeg: «Herregud, dette må jeg selvfølgelig snakke med mamma om».

Til tross for at serien så vidt har rukket å nå strømmetjenestene her til lands, har Loch Næss og resten av produksjonen til «Hjerteslag» allerede begynt å jobbe med en sesong to.

- Vi er i utviklingsfasen, så det er bare å krysse fingrene, kunne Loch Næss røpe.

Hva den nye sesongen eventuelt skal handle om, er 22-åringen noe ordknapp om.

- Det kan jeg ikke si noe om, dessverre.

«Hjerteslag» vises på TV 2 Sumo.