Brutalt ærlige «Game of Thrones»-skapere bekrefter fansens verste mistanke

David Benioff og D.B. Weiss dropper «Star Wars»-trilogi. Men først bekreftet «Game of Thrones»-skaperne fansens verste mistanke i en brutalt ærlig paneldebatt.

Tekstforfatterne og serieskaperne David Benioff og D.B. Weiss måtte tåle svært hard kritikk etter den omstridte «Game of Thrones»-finalen.

Den åttende og avsluttende sesongen har blitt dissekert ned til minste detalj, og alle tabber, feilslutninger og endringer i kvalitet er blitt lagt på skuldrene til tekstforfatterne.

Duoen selv har sittet helt stille i båten gjennom stormen, og valgte til og med å avlyse sin opptreden på Comic Con.

Denne uken stilte duoen derimot opp på filmfestivalen i Austin, og svarte endelig på spørsmål fra fansen.

David Benioff (t.v.) og D.B. Weiss mottar pris for enestående «Game of Thrones»-manus under Emmy-utdelingen i 2015. Fire år senere har pipa fått en annen låt. Foto: Phil Mccarten (AP)

Brutalte ærlige

Seansen ble dokumentert av twitterbrukeren @forarya, og det er to brutalt ærlige tekstforfattere som stiller på scenen.

De to medgir i det store og hele at de ikke var skikkelig kvalifisert for jobben, og er fremdeles usikre på hvorfor forfatter George R.R. Martin valgte å stole på dem, skriver Forbes.

«Det kan se ut til at de to mennene siktet mot månen, og traff blink», kommenterer finansmagasinet.

Duoen fortalte blant annet at de hadde ingen idé om hvordan de skulle kommunisere med kostymedesignerne til å begynne med.

Ettersom historien utviklet seg, valgte de også å fokusere bort fra fantasydelene i serien for å tiltrekke seg flere seere.

De holdt seg også bevisst unna kritiske røster, og anså angivelig skriverommet for et fristed hvor de slapp å forholde seg til innspill og perspektiv fra andre.

Filmskribent Dani Di Placido kommenterer seansen slik:

På en måte er det en lettelse å endelig forstå hvorfor serien gikk i en så bisarr retning; det var ingen der for å fortelle Benioff og Weiss at ideene deres var tullete.

Rollen til Emilia Clarke som Daenerys Targaryen i «Game of Thrones» utviklet seg i en annen retning en hva fansen hadde forventet. Foto: HBO

Dropper «Star Wars»-trilogi. Går rett til Netflix

I lys av paneldebatten er det mulig «Star Wars»-fansen nå trekker en lettelsens sukk.

David Benioff og D.B. Weiss skulle i utgangspunktet jobbe på en ny «Star Wars»-trilogi, men annonserer at de trekker seg fra prosjektet for å fokusere på et samarbeid med Netflix.

Duoen signerte nylig en flerårig kontrakt med Netflix på 200 millioner dollar for å utvikle originalt innhold til strømmetjenesten.

– Det er bare et begrenset antall timer i døgnet, og vi følte at vi ikke kunne yte både «Star Wars» og Netflix-prosjektene rettferdighet. Så vi må beklageligvis droppe «Star Wars», sier Benioff og Weiss til Deadline.

Det er nå usikkert om Disney kommer til å fullføre «Star Wars»-trilogien de hadde planlagt, skriver The Verge.

Det kommer imidlertid ikke til å skorte på «Star Wars»-innhold fremover.

I desember har «Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker» premiere. «The Mandalorian» er en av storsatsingene for den nye strømmetjenesten Disney+, og Ewan McGregor skalpå ny spille rollen som Obi-Wan Kenobi i en kommende serie på strømmetjenesten.

«The Last Jedi»-regissør Rian Johnson jobber fremdeles med en annen «Star Wars»trilogi og Marvel Cinematic Universe-produsent Kevin Feige utvikler enda en film i «Star Wars»-universet.

Se traileren til «The Mandalorian» nedenfor: