Både Bettina Buchanan og Triana Iglesias tar til tårene under sesongens aller siste parseremoni.

Obs, spoiler! Denne saken avslører hvem som sjekker ut av «Paradise Hotel» på mandag.

Høstens «Paradise Hotel» går nå mot slutten, og mandag blir det avgjort hvem som får være med inn i finaleuken.

Det er guttene som står i fare, ettersom de er i flertall på hotellet. Omsider må Bettina Buchanan (23) ta det vanskelige valget og bestemme om det er Mohamed «Simo» Elh'babi (22) eller Even Kvam (21) som må pakke kofferten.

UMULIG VALG: Bettina bryter ut i tårer når hun må velge mellom Even og Simo under parseremonien. Foto: Viaplay

Det skal vise seg å bli en svært tårevåt affære, der 23-åringen omsider velger å ta med seg Simo inn i finaleuken.

Se hvordan hun forklarer valget i videoen øverst i saken!

Velger taktikk over følelser

Bettina og Even har vært partnere helt siden de begge sjekket inn som dommere i «Mr. & Miss Paradise»-uken, og for sistnevnte var det nærmest en selvfølge at de to skulle fortsette sammen inn i finaleuken og stå sammen i finalen.

Bettina har på sin side, etter mye frem og tilbake, omsider kommet frem til at det beste for henne i en eventuell finale er å stå med Simo, da han trolig vil få flere stemmer fra juryen - som består av tidligere gjester på «Paradise Hotel».

23-åringen har tidligere vært med i både den norske og den svenske versjonen av «Paradise Hotel» tidligere, men aldri gått helt til topps i realitykonkurransen. Det er nettopp dette hun begrunner valget sitt med, at hun nå må tenke på spillet og seg selv fremfor andre. Derfor velger hun altså bort Even.

Truet med brutt vennskap

Bettina Buchanan ser seg nødt til å ofre partneren sin, men etter tårene å dømme er det ikke et enkelt valg.

Ekstra tøft er det nok også med tanke på at Even har truet henne med at vennskapet deres er over og at han vil kutte all kontakt med henne dersom hun ikke velger å stå med ham.

Til Nettavisen forteller Even Kvam at truslene var en hersketeknikk som dessverre ikke fungerte helt som ønsket.

SKUFFET: Bettina beklager til Even, men han er ikke særlig fornøyd med valget hennes. Foto: Viaplay

– Det var noe jeg sa for at hun skulle velge meg. Det var litt hersketeknikk for å vinne henne over. Jeg skulle skremme henne litt, men det funket jo ikke særlig bra, sier 21-åringen.

– Men du sier jo også etter at det endelige valget er tatt at du ikke kommer til å ha kontakt med henne på utsiden?



– Jeg har så stort konkurranseinstinkt at når jeg taper blir jeg dritforbanna der og da. Men det går over etter ti minutter, så i dag er jeg ikke sint på Bettina. Vi har ikke kjempemye kontakt, men det er ikke sånn at jeg kuttet henne helt ut sånn som jeg sa at jeg skulle, påpeker Even.

Skjønte det da tårene kom

Selv skjønte 21-åringen at løpet var kjørt allerede da de første tårene begynte å trille nedover kinnene til partneren.

– Jeg trodde ikke hun kom til å sende meg ut, så det var veldig, veldig kjedelig. Spesielt med tanke på at det var rett før finaleuken. Men jeg visste med en gang at Bettina kom til å sende meg ut da hun tok til tårene. For det ville hun ikke gjort hvis det var Simo hun sendte ut, sier han til Nettavisen.

KNUST: Bettina vil helst stå med Even, men velger Simo av taktiske grunner i håp om å kunne komme lengst mulig. Foto: Viaplay

Even fortstår heller ikke i dag hvorfor Bettina valgte Simo.

– Vi hadde jo en plan hele tiden om at vi skulle være underdogs som ikke tok for mye styring eller for mange kjipe valg og leve på det. Men hun var vel for usikker på om vi ville klare å sanke noen stemmer i en eventuell finale sammen.

– Ikke noe hyggelig å se

Men det er ikke bare Bettina som begynner å gråte under sesongens siste parseremoni.

Også programleder Triana Iglesias (38) tar til tårene, og overfor Nettavisen forteller hun at det ikke er uvanlig at hun selv kjenner på følelsene til deltakerne inne på hotellet.

Se øyeblikket der «Paradise Hotel»-programlederen tar til tårene i videoen øverst i saken!

– Jeg har jo sett at folk har kommentert det litt og reagerer på at jeg gråter veldig mye i episoden, men hvis man ser litt tilbake på det så har jeg egentlig grått litt i alle de tidligere «Paradise Hotel»-sesongene. Faktisk har jeg grått i alle tv-programmene jeg har vært med i, sier Triana til Nettavisen.

EMOSJONELT: Triana Iglesias tar til tårene når Bettina bryter sammen under sesongens siste parseremoni. Foto: Viaplay

38-åringen legger ikke skjul på at hun ofte kan tenke at deltakernes reaksjon ofte virker veldig sterke for en som selv ikke er i den berømte «boblen», men har ikke vanskelig for å forstå at følelsene blir ekstra sterke når man er på hotellet.

– Så jeg gråt ikke nødvendigvis fordi valget hennes var vanskelig, jeg gråt fordi hun ble så veldig lei seg. Hun gråt så mye, og det er jo ikke noe hyggelig å se noen knekke helt sammen på den måten. Jeg er en veldig følsom person, og jeg er veldig for at hvis man kjenner på noe som må ut så må man bare slippe løs følelsene sine, forteller programlederen.

Det har foreløpig ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Bettina Buchanan til denne saken.