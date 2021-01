Bryter sammen etter 71 grader nord-lagvenninnens sjokkbeskjed: – Veldig kjipt

Det sa full stopp for influenseren i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis».

Se video – Her trekker Isabel Raad seg fra konkurransen:

Isabel Raad (26) blir den første til å forlate årets sesong av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis».

I torsdagens episode av konkurransen ber hun nemlig de andre på laget sitt om å løpe videre uten henne på den siste etappen, før hun ved mål informerer de andre deltakerne om at hun har nådd grensen sin – og dermed reiser hjem igjen.

Les også: Lettkledd Elizabeth Hurley (55) vekker oppsikt

Avskjeden skal vise seg å bli en svært tårevåt affære.

– Veldig kjipt at hun drar

Til de andre deltakerne sier Isabel Raad at konkurransen ble for tøff for henne og at hun har nådd grensen sin.

Når hun deretter forteller at hun trekker seg, kommer tårene hos lagkamerat Victor Sotberg (29).

– Det bare kom litt brått på, egentlig. Jeg synes egentlig bare det er veldig kjipt at hun drar. Jeg tror ikke hun vet det helt selv, men for min del var hun faktisk en ganske stor støtte, sier Victor Sotberg om venninnens valg i torsdagens episode.

Les også: Hkeem (23) gikk på rommet da de andre deltok i alkohol-aktiviteter: – Folk må få drikke det de vil

Etter alt å dømme har imidlertid Raad følt det samme for 29-åringen underveis på turen.

– Det var mye tøffere å ta farvel enn jeg trodde. Spesielt det å se hvor lei seg Victor ble. Det var liksom oss to, da. Jeg vet jo at jeg var hans trygghet og min. Så det var ganske vondt, faktisk, å se hvor lei seg han ble, deler en følelsesladet Raad.

Victor Sotberg fastslår samtidig at han forstår hvor tøft Raad har hatt det, og hvorfor hun reiser hjem.

– Det bare gjør litt vondt likevel, sier han i episoden.

Nettavisen har vært i kontakt med Sotbergs management, som ikke ønsker å bidra med ytterligere kommentarer. Isabel Raad har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelser.

Les også: Emma Ellingsen (19) ble kastet ut av Tinder

Tøffe utfordringer

Isabel Raad har også tidligere i konkurransen gitt uttrykk for at hun synes det har vært tøft.

Allerede i første episode oppsto det dramatikk, da influenseren fikk totalt panikk under en etappe der hun og de andre deltakerne måtte klatre. Det hele endte med at produksjonen måtte bryte inn og eskortere 26-åringen ned.

Se klipp fra den aktuelle hendelsen i videoen under:

Overfor Nettavisen la hun ikke skjul på at hun var livredd.

– Jeg har aldri vært så høyt oppe før, i tillegg var jeg så sliten etter etappen dagen før, samt null søvn og lite matinntak. Det ble rett og slett en alt for heftig start på det hele, og det endte opp med at jeg fikk fullstendig panikk, skrev Raad i en e-post til Nettavisen om den dramatiske klatreopplevelsen.

Les også: Full forvirring etter klatredrama i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» – produksjonen bryter inn

Også den gang oppsto det full forvirring hos de andre deltakerne, da de ikke visste om hun kom tilbake eller ikke.

Raad ga det derimot en ny sjanse, og fullførte flere etapper, før hun i torsdagens episode altså trakk seg.

Reklame Lansert i dag: Dette er det eneste stedet du får tak i Ultraboost 21