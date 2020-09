Bryter sammen etter dette: – Går imot alt jeg står for

Angrer: - Det jeg skammer meg mest over med hele oppholdet.

Se opp for spoiler! Denne saken avslører deler av innholdet i mandagens episode av «Paradise Hotel».

– Det var en handling av dårlig dømmekraft, sier Mathias Haukeland (24) om hendelsen som får ham til å bryte fullstendig sammen i mandagens episode av «Paradise Hotel».



Etter en uskyldig runde med flasketuten peker på, raser nemlig alt sammen mellom Haukeland og Amalie Paulsen (22), som til nå har hatt en svært god tone inne på hotellet.

– Da jeg gjorde det tenkte jeg at at det bare var en harmløs drikkelek, sier Haukeland til Nettavisen.

Kysser den nye deltakeren

Denne uken skal «Mr. og Miss Paradise» kåres, og i den anledning skjer det flere endringer inne på «Paradise Hotel».

Først sjekker Camilla Ileby (24) inn på hotellet, noe som fører til at Ine Mausethagen (23) må pakke kofferten og reise hjem. Deretter sjekker dommerne for ukens konkurranse inn på realityhotellet, Even Kvam (21) og Bettina Buchanan (23).

Kvam var også med i vårsesongen av «Paradise Hotel», og gjorde comeback for et par uker siden. Oppholdet ble imidlertid relativt kort, men nå er han tilbake igjen. Bettina Buchanan var på sin side å se inne på «Paradise Hotel» i fjor.

De nye deltakernes ankomst markeres naturlig nok med en god fest, men den gode stemningen blir kortvarig for Haukeland når han må kysse Buchanan under en drikkelek.





Amalie Paulsen setter nemlig ikke noe særlig pris på kysset.

– Da jeg så det tenkte jeg at nå gidder jeg ikke mer. Han hadde sagt på parseremonien at vi var mer enn bare venner, så da ble jeg jo veldig såret, forteller Paulsen til Nettavisen.

DRIKKELEK: Dette kysset endte ikke særlig godt for Haukeland. Foto: Viaplay

REAGERER: Amalie Paulsen setter ikke pris på å se Haukeland med noen andre. Foto: Viaplay

– Tenkte meg ikke om

Paulsen tar deretter en prat med Haukeland, og forteller at hun ikke setter pris på oppførselen hans.

Det fører til en kraftig reaksjon hos Mathias Haukeland, som bryter helt sammen når han returnerer til rommet.

– Det skulle bare være en uskyldig drikkelek, og jeg tenkte meg ikke helt om. Men da jeg så at Amalie ble såpass lei seg og reagerte såpass sterkt, ble jeg veldig lei meg, forteller han.

24-åringen sier videre at det hele bunnet i at de begge innså hvor sterke følelser de faktisk hadde fått for hverandre.

– Jeg var veldig for redd jeg hadde ødelagt noe fint, sier han.

– Det var jo en drikkelek, så jeg reagerte nok litt fort. Men du vil jo ikke se noen du liker med en annen, legger Paulsen til.

– Går imot alt jeg står for



Haukeland ender gråtende opp i dusjen, noe han ikke har for vane å gjøre dersom han er trist.

– Jeg pleier egentlig ikke å gråte i dusjen, sier han og ler.

– Men jeg var veldig varm, og klarte ikke å sove. Jeg trengte å kjøle meg ned, og i dusjen kunne jeg også ta av meg mikrofonen. Jeg skammet meg veldig over det jeg hadde gjort, og tenkte der og da at det var litt flaut å vise det for tydelig, så jeg prøvde å skjerme det litt, legger Haukeland til.

BRYTER SAMMEN: Haukeland ender opp gråtende i dusjen. Foto: Viaplay

24-åringen fra Bærum legger ikke skjul på at har gruet seg til kveldens episode skal sendes.

– Jeg har egentlig ikke noe lyst til å se den. Dette er den tingen jeg skammer meg mest over med hele oppholdet. Det går veldig imot alt jeg står for, som er lojalitet, ærlighet og det å være trofast. Men igjen, da jeg gjorde det tenkte jeg at det bare var en harmløs drikkelek, sier han til Nettavisen.

– Jeg hadde jo drukket litt den kvelden også, men det er ikke noen unnskyldning, legger han til.

Paulsen sier på sin side at det skal gå fint å se det igjen.

– Det blir nok litt rart, men det er ikke sånn at det kommer til å rippe opp i noe. Skjedd er skjedd, og siden det går såpass bra med oss nå, skal det nok gå helt fint, mener hun.

– Vi hadde jo heller ikke avklart at vi ikke skulle kysse noen andre da det skjedde, og det førte egentlig bare til at vi fikk avklart at nå er det oss to i tiden fremover, legger Paulsen til.