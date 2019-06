Bryter tausheten om farskapsryktene for første gang

O.J. Simpson vil ta hevn etter alle rykter og spekulasjoner som er blitt sagt om ham de siste årene.

Nøyaktig 25 år etter O.J Simpsons (71) kone Nicole Brown Simpson ble funnet brutalt drept i deres eget hjem i Los Angeles i 1994 , skaper Simpson overskrifter igjen.

Denne gang for hans sosiale medier debut. Fredag delte den tidligere amerikanske fotballspilleren sitt aller første innlegg på Twitter under profilen «TheRealOJ32», som i skrivende stund har fått over 600.000 følgere.

I videoen forteller han fansen at han i tiden fremover vil sette en stopper for alle rykter som har versert om ham de siste årene.

Vil fortelle sannheten

Etter drapet ble O.J Simpson en av de hovedmistenkte i drapssaken som fikk oppmerksomhet i hele verden.

I 1995 ble han frifunnet. I 2007 ble han imidlertid dømt til 33 års fengsel, med prøveløslatelse etter ni år i forbindelese med et ran. I oktober 2017 ble han sluppet ut på prøve.

Siden den gang har det vært mye skrevet og sagt om den 71 år gamle tidligere idrettshelten. Nå vil han sette en stopper for alt.

- Snart vil dere få lese alle mine tanker og meninger om alt som er blitt sagt. Det er mange falske O.J.-kontoer der ute, men dette er den offisielle. Dette kommer til å bli gøy, jeg har mye å ta igjen, sier han blant annet.

Avkrefter farskapsrykter

En av de kanskje mest omtalte ryktene Simpson har vært utsatt for, er påstandene om at han skal ha vært i et forhold med realitystjernen Kris Jenner (63), moren til Kardashian-Jenner-søstrene.

Ryktene startet for flere år siden da en mann ved navn Pardon, som hevdet at han var Simpsons manager, sa at han hadde et forhold med Kris Jenner tidlig på 90-tallet. Siden den gang har flere spekulert på om Simpson er den biologiske faren til den mellomste realitysøsteren, Khloé Kardashian (34).

I flere år har de to blitt sammenlignet opp gjennom årene, og spekulasjonene og ryktene har florert i sosiale medier.

I sin andre video på sin Twitter-konto, publisert søndag, tar han et oppgjør med ryktet for aller første gang.

- Det første jeg gjerne vil avkrefte er denne historien som Pardo (som ikke var min manager) snakket om i media om meg og Kris Jenner, skriver han til videoen.

- Jeg har aldri i min villeste fantasi hatt noen form for interesse for Kris. Verken romantisk eller seksuelt. Jeg har heller aldri fått en indikasjon på at hun har vært interessert i meg. Det er bare tull, sier han blant annet før han fortsetter:

- Jeg er veldig stolt av alle Kardashian-jentene - akkurat som Bob ville vært om han var her - men Khloé er ikke min, sier Simpson og referer til det gode vennskapet han og Robert Kardashian hadde.

Gode venner

Robert Kardashian er Kris Jenners tidligere ektemann og far til Kourtney, Kim, Khloé og Robert Kardashian. Han døde i 2003 etter en langvarig kreftkamp.

1995: O.J. Simpson under rettsaken i 1995 sammen med hans forsvarstem. Fra venstre Johnnie L. Cochran Jr., Peter Neufeld, Robert Shapiro, Robert Kardashian, and Robert Blasier. Foto: NTB Scanpix

Vennskapet mellom Simpson og Kardashian skapte stor oppsikt i tiden der Simpson ble anklaget for å ha drept sin egen kone. Sammen med blant andre Johnnie L. Cochran, Peter Neufeld, Robert Shapiro og Robert Blasier, var Rob Kardashian en av forsvarerne til Simpson.

Verken Khloé Kardashian eller Kris Jenner har kommentert saken etter O.J. Simpsons siste uttalelser.