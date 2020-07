Burger King tilbyr gratis hamburgere - men tilbudet kan sette en stopper for svenskenes utenlandsreiser

Svensk grensepoliti advarer om Burger Kings kampanje.

I en sommerkampanje tilbyr Burger King gratis hamburgere til kunder som tar med seg passet sitt til en av kjedens restauranter.

Tanken er at man skal få et stempel i passet sitt for hver gratis burger. Man kan maks få utdelt fem gratis hamburgere, og kun én per dag.

– Passet fungerer som et stempelkort - for hvert stempel i passet ditt gir vi deg en burger, heter det i Burger Kings kampanje.

Tilbudet får svensk grensepoliti til å reagere, ettersom man kan ende opp med et ugyldig pass:

– I svensk lovgivning er det ikke noe eksplisitt forbud mot å sette inn stempler (altså andre stempler enn reelle inn- og utreisestempler, journ.anm.) i et passdokument. Samtidig kan denne kampanjen diskuteres da det muligens kan føre til at passinnehaveren får problemer i forbindelse med grenseovergang til et annet land, da dette muligens kan anses som et brudd og dermed gjøre passet ugyldig, skriver grensepolitiet i en kommentar, melder Expressen.

Under vilkårene i kampanjen opplyser Burger King at de «ikke tar noe ansvar dersom passet blir ubrukelig». Samtidig forsvarer kjeden kampanjen:

– Vi sjekket opp i saken, og så at det finnes en mulighet for at passet blir ubrukelig. Vi tar dette på alvor, men vi mener likevel at ideen kommuniserer noe relevant, sier markedssjef for Burger King i Sverige, Daniel Schröder, til Expressen.

Han legger til at de mener kjeden har sørget for å informere kundene om den potensielle fallgruven.

Så langt er det ingenting som tyder på at kampanjen kommer til Norge:

– Vi har ikke vurdert denne kampanjen. Den er nok ment som en humoristisk kommentar på at svensker for øyeblikket ikke kan reise noe sted, skriver markedssjef Heidi Moss i en e-post til Børsen.