Bussjåfør ble suspendert etter å ha nektet å kjøre med regnbue-skilt

- Dere hindrer folk i å komme seg hjem på grunn av noe så tåpelig.

En bussjåfør fra Norfolk i England har blitt suspendert fra busselskapet Konectbus, etter å ha nektet å kjøre en buss han mente «promoterte homoseksualitet», melder The Telegraph.

Grunnen til at mannen reagerte var at tallene «501» foran på bussen var farget i regnbuens farger for å hedre LBHT-flagget.

LES OGSÅ: Blikkene jeg får som skeiv teologistudent

En passasjer ombord i bussen, Rebecca Sears, sier hun ble sittende å vente mens bussjåføren insisterte på å skifte buss på busstasjonen. Hun la umiddelbart ut en melding om dette på Twitter.

19-åringen forsøkte å komme seg med bussen til Thicktorn den 9. august da hendelsen fant sted.

- Han sa vi måtte vente en stund, ettersom han ikke ville kjøre en buss som promoterte homoseksualitet, skriver hun.

Foto: @Becca_sears / Twitter

Hun forteller at hun sto sammen med to andre kvinner, og at de alle trodde han spøkte til å begynne med.

Rebecca gikk umiddelbart til resepsjonen på busstasjonen for å fortelle om oppførselen til sjåføren.

- Dere hindrer folk i å komme seg hjem på grunn av noe så tåpelig. Det er virkelig ikke bra, skal hun ha sagt til resepsjonisten.

LES OGSÅ: Biskop: - Babyer blir homofile når moren har analsex

Selskapet som eier Konectbus, Go East Anglia, har etter hendelsen gått ut med en offentlig uttalelse.

- Go East Anglia tar stor stolthet i å støtte mangfold, og har vært en forkjemper for Norwich Pride siden 2017. Vi vil selvsagt at alle våre kunder skal føle seg velkomne, uavhengig av bakgrunn og seksuell legning. Som et selskap godtar vi ikke noen oppførsel fra våre ansatte som går imot dette synet. Sjåføren i dette tilfelle har blitt suspendert, og en full etterforskning er satt i gang.