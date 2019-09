Cameo: Appen der kjente fjes får betalt for å spille inn en videosnutt er verdsatt til 270 millioner kroner

Stadig flere kjendiser bli medlem av appen og sier nesten hva som helst for en viss sum.

LOS ANGELES (Nettavisen): Cameo ble opprettet i 2017, og begynner nå virkelig å skille seg ut i mylderet av apper, skriver Vice News.

En rekke kjente og ikke kjente personer er medlem av appen, og brukerne kan forespørre at kjendisene sier noe på en videosnutt. Det handler typisk om en bursdagshilsen, bryllupsgratulasjon eller lignende.

Man kan forespørre en hilsen fra så mange som 18.000 kjente fjes. Snoop Dogg, Charlie Sheen og Tara Reid er noen eksempler på hvem du finner på listen, i likhet med youtubere, influencere og andre internett-profiler.

Se noen av videoene kjendisene har lagd med Cameo i videoen øverst i artikkelen.

Kjendisene sier som oftest det de blir forespurt, noe som kan være problematisk. I 2018 lagde NFL-legenden Brett Favre en video som viste seg å ha et skjult antisemittisk budskap. I etterkant har Cameo utviklet tekniske løsninger for å forhindre at noe slikt skal skje igjen, opplyser selskapet til Vice News.

Prisen per video er det kjendisene selv som setter, men Cameo tar 25 prosent. Charlie Sheen tar 500 dollar, nesten 4500 kroner, mens Caitlyn Jenner tar så mye som 2500 dollar, altså over 22.000 kroner per video.

- Folk som ikke kommer seg foran fansen hele tiden, faller tilbake og er ikke like relevante, sier Steven Galanis til Los Angeles Magazine om grunnen til at kjendisene bruker appen.

GRUNNLEGGER: Steven Galanis (andre fra venstre) har bygget opp et milliardselskap. Foto: Steven Galanis/Tvitter (@mr312)

Galanis er Camoes grunnlegger og direktør. 31-åringen styrer nå over rundt 80 ansatte i selskapet som skal være verdt rundt 300 millioner dollar, nesten 2,7 milliarder kroner.

Komiker Gilbert Gottfried er en av kjendisene som bruker appen. Han har spilt inn rundt 1600 videoer med sin spesielle stemme. Vice News estimerer at Gottfried har tjent rundt 2,2 millioner kroner på dette, men det er ikke eneste grunnen til at komikeren gjør det.

- Å være berømt er en rar greie. Det er nesten som narkotika. Og 90 prosent av en suksessfull karriere handler om å minne folk på at man fortsatt er her, sier Gottfried til Vice News.