Cameron Diaz: – Derfor forlot jeg Hollywood

Den berømte skuespilleren Cameron Diaz har ikke spilt inn film siden 2014.

Cameron Diaz (46) er en av verdens mest kjente skuespillere, med filmer som «The Mask», «Charlie's Angels», «Vanilla Sky» og «Alle elsker Mary» på samvittigheten.

Men etter en nyinnspilling av klassikeren «Annie» i 2014 har ikke Diaz vært å se på kinolerretet.

I et intervju med magasinet InStyle i forbindelse med bladets 25-årsjubileum forteller hun hvorfor.

Les også: Jessica Alba: – Jeg kan vise fram hva jeg vil

TIDLIG SUKSESS: Cameron Diaz ble for alvor kjent i 1994 etter debutfilmen «The Mask» med Jim Carrey i hovedrollen. Her er hun avbildet i 1997 i forbindelse med filmen «A Life Less Ordinary» med Ewan McGregor. Foto: Jim Cooper (AP Photo)

Suksess som 22-åring

– Jeg begynte å bli kjent da jeg var 22, altså for 25 år siden. Det er lenge. Slik jeg ser det, har jeg gitt mer en halvparten av livet mitt til offentligheten, sier hun til magasinet.

– Jeg kjenner at det er greit at jeg bruker litt tid for meg selv for å omorganisere livet og velge hvordan jeg vil komme tilbake. Om jeg bestemmer meg for det. Jeg savner ikke å være skuespiller, fortsetter Diaz.

Cameron Diaz ble for alvor kjent etter debutfilmen «The Mask» fra 1994, hvor hun spilte mot Jim Carrey. Siden har det gått slag i slag med en rekke store filmsuksesser.

DEBUTEN: Cameron Diaz som den vakre Tina Carlyle i suksesskomedien «The Mask» fra 1994. Her flørter hun med Stanley Ipkiss, spilt av Jim Carrey.

Les også: Cameron Diaz kåret til årets verste kvinnelige skuespiller

Utelukker ikke comeback

46-åringen utelukker ikke et comeback i Hollywood, men forteller til InStyle at hun er mer interessert i andre prosjekter.

– Akkurat nå er jeg interessert i landskapet rundt velvære og alt det der, men uansett hva det blir, må det være noe jeg brenner for.

Cameron Diaz giftet seg i 2015 med musiker Benji Madden (40), og innrømmer at hun nyter et stille liv i ekteskapet.

PAR: Musiker Benji Madden og Cameron Diaz giftet seg i 2015, og lever et liv utenfor rampelyset så godt det lar seg gjøre. Foto: Doug Meszler / Splash News

Mot slutten av intervjuet utelukker imidlertid ikke skuespilleren at hun kan dukke opp på skjermen igjen.

– Jeg liker å skape ting, så jeg ser bare etter prosjektet som gir mest mening for meg akkurat nå. Jeg har litt ting på gang, men det for tidlig å snakke om nå.