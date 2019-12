Camila Morrone om forholdet til Leonardo DiCaprio: - Jeg ville også vært nysgjerrig

Camila Morrone (22) skjønner at fansen er fascinert over forholdet til den 23 år eldre Leonardo DiCaprio.

Det er snart to år siden det ble kjent at skuespiller Leonardo DiCaprio (45) var blitt kjæreste med den argentinske modellen Camilla Morrone (22).

DiCaprio har datet en rekke modeller, men aldersforskjellen på 23 år, gjorde forholdet ekstra interessant - både for fansen og pressen.

Den 22 år ynge Morrone forsvarte forholdet for første gang i sommer, og oppfordret da følgerne til å holde meningene sine for seg selv.

I et intervju med Los Angeles Times, sier hun nå at hun forstår fascinasjonen.

- Jeg ville nok vært nysgjerrig på det også, sier Morrone, og fortsetter:

- Det er så mange forhold i Hollywood - og i verdenshistorien - hvor aldersforskjellen er stor. Jeg mener egentlig bare at folk skal få lov til å date den de vil date.

Camila Morrone arrives at the 2019 LACMA Art and Film Gala at Los Angeles County Museum of Art on Saturday, Nov. 2, 2019, in Los Angeles.

- Folk trenger ikke være så sinte

Morrone tror at interessen rundt aldersforskjellen etter hvert vil avta, spesielt siden det ikke er noe paret selv er opptatt av.

I sommer la Morrone ut flere svart-hvitt-bilder av Humphrey Bogart og Lauren Bacall, et av Hollywoods mest ikoniske par, som også hadde en aldersforskjell på over 20 år.

I kommentarene under innlegget var det flere som kom med kritikk av forholdet. Leonardo DiCaprio har en lang rekke modell-kjærester bak seg, og noen mente blant annet at han vil forlate henne så fort hun blir eldre.

Det førte til at Morrone i en video på Instagram-story fulgte opp med å be kritikerne holde meningene for seg selv og hun oppfordret folk til å leve med mindre hat.

Mange tolket bildene av Humphrey Bogart og Lauren Bacall som et tydelig stikk til de som kritiserte forholdet, men det har Morrone avvist i ettertid.

- Jeg har begynt å vise mer humor. Folk vil alltid ha stygge ting å si fordi de føler seg trygge bak skjermen, men de trenger virkelig ikke å være så sinte, sa Morrone nylig i et intervju med Vanity Fair.

Klimaaktivist

DiCaprio har som nevnt tidligere vært sammen med en rekke modeller, som Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Nina Agdal og Kelly Rohrbach.

Siden DiCaprio spilte en av hovedrollene i «The 11th Hour» i 2007, en fatalistisk film om ødeleggelsene som kan finne sted dersom ingenting gjøres med klimaendringer. har skuespilleren engasjert seg veldig i miljøet.

Tidligere i høst gikk DiCaprio ut med en hyllest til den unge klimaaktivisten, Greta Thunberg.

- Det er bare noen få ganger i historien hvor stemmer blir forsterket på et så avgjørende tidspunkt og på en så transformativ måte - men Greta Thunberg er blitt en leder av vår tid, skrev DiCaprio blant annet.

Morrone er best kjent som modell, men er også skuespiller. Hun føler imidlertid at det ikke bare har vært positivt å skulle gå fra catwalken til filmlerretet.

- Jeg skammet meg sånn over modellkarrieren da jeg først begynte med skuespill, så jeg forsøkte å skjule den delen av livet mitt. Jeg ville ikke bli ansett som for sexy for å få en rolle, sier Morrone til Los Angeles Times.

Morrone er nå aktuell med en av hovedrollene i «Mickey and the Bear».