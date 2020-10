Camilla Läckberg er lei: - Jeg må bli mer suksessrik enn en mann for å slippe unna

Camilla Läckberg har større tro på den kommende generasjonen av kvinner.

Med bøker som «Gullburet», nykommeren «Vinger av sølv» og Fjällbacka-serien med totalt ti bøker, har den svenske forfatteren Camilla Läckberg (46) slått seg opp som en av Skandinavias mest suksessrike forfattere og forretningskvinner.

Ved siden av yrket som krimforfatter driver hun selskapet One Spoon Music, hun er deleier i smykkeselskapet Sahara Silver og har startet et investeringsselskap for å løfte kvinner.

Tirsdag tidligere denne uken hadde hun også premiere på den nye Viaplay-serien «Lykkevika». En såpeserie hun håper har vært etterlengtet hos både den norske og svenske fansen.

- Jeg håper at alle har lengtet etter en såpeserie like mye som jeg har. I Sverige har såpeseriene forsvunnet helt. Jeg skrev denne fordi jeg har savnet en bra såpeserie, og jeg tror det er flere enn meg som har gjort det, sier Läckberg til Nettavisen.

Camilla Läckberg elsker å være i Norge, men på grunn av korona-situasjonen får hun ikke reist til Norge slik hun ønsker. Se video øverst i saken om hva hun elsker ved å komme til Norge!

Lei av skjev oppmerksomhet

Til tross for stor suksess later det imidlertid til at oppmerksomheten Läckberg tiltrekker seg omhandler alt annet enn arbeidet hun driver med til daglig.

Overskrifter om alt fra hvordan hun oppdrar barna sine, livet som firebarnsmor og til hennes forhold med den 13 år yngre ektemannen Simon Skold (33) - som hun giftet seg med i 2017, er det som ofte for spalteplass.

Med til tider sterke og ærlige uttalelser i sosiale medier og andre TV-opptredener, er det noen som kanskje mener at hun spiller opp til oppmerksomheten selv. Läckberg mener derimot at mye av grunnen til den skjeve oppmerksomheten er fordi hun er kvinne.

- Der er vel der feministen i meg våkner. Dette er en situasjon som er unikt for kvinner. Menn får absolutt ikke den type press og skjev oppmerksomhet. De blir hyllet for sitt arbeid, og man graver ikke så mye i deres privatliv. Jeg har en klar idè om at jeg må bli mer suksessrik enn en mann for å slippe unna, sier Läckberg.

Ifølge Läckberg er spørsmålet om hvordan hun kombinerer det å være forfatter og mamma, det oftest stilte spørsmålet hun får.

- I blant kan jeg bli forbanna. Det spørsmålet svarer jeg aldri på. Da stiller jeg heller tilbake og spør: «Hvor ofte spør du dine mannlige kolleger om hvordan dem kombinerer det å være forfatter og pappa?» Da pleier de å bli ganske stille. For det spørsmålet stiller de aldri til sine mannlige kolleger, sier Läckberg.

Inspirert av sin 16 år gamle datter

På Instagram for noen uker siden la Läckberg ut et lenger innlegg på Instagram der hun åpenhjertig fortalte om hvordan hun føler seg om dagen, og at hun ikke har det så bra.

I innlegget skriver den 46 år gamle forfatteren at hun har gått opp 15 kilo og sliter med å like seg selv, selv om kjærligheten fra hennes familie, venner og ektemann viser det motsatte.

Til Nettavisen forteller Läckberg at dette er kjennetegn på kvinner i hennes generasjon.

- Jeg synes det er forferdelig at vi har fått med oss den bagasjen. Jeg har venninner som har droppet å dra på jobbintervju fordi hun har følt seg for tjukk. Menn tenker jo ikke i det hele tatt på den måten. Det hindrer oss veldig, og jeg håper neste generasjon kvinner slipper det, sier Läckberg og er overbevist om at det stemmer.

I våres var Läckberg på shopping med sin 16 år gamle datter. Da fikk hun en åpenbaring.

- Hun sa til meg: «Mamma, jeg er ingen small. Jeg er medium, men jeg synes jeg er kjempefin». Det synes jeg at var så herlig. Jeg tenker på det ofte. Hun og venninnene hennes har ikke tankene om kropp som jeg har. I deres generasjon finnes det en tillatelse til flere størrelser og fasonger, og det synes jeg er fantastisk, sier Läckberg og fortsetter:

- De har så mange flere forbilder. Da jeg var tenåring var det Kate Moss som var det store forbilde. Men nå har man alle størrelser - som Kardashians og Beyoncè. Det finnes en bredde i dag, som ikke fantes da.

- Lar du deg inspirere av datteren din?

-Absolutt. Hun inspirerer meg hele tiden, sier Läckberg.

Følger mammas fotspor

Det ser derimot ut til å gå begge veier, og trolig er Läckberg også en stor inspirasjon til hennes datter. Ifølge Läckberg har nemlig datteren store ønsker om å bli kriminolog når hun blir stor.

- Hun har arvet min fascinasjon for mord og grusomheter. Vi har en skrekkfilmklubb hun og jeg, ler Läckberg.

For å bli den suksessrike krimforfatteren Camilla Läckberg er, går mye tid til å studere nettopp mord og mysterier.

- Jeg bruker enormt mye til på å studere og gruble over mordsaker. Jeg elsker å se på true crime, sier Läckberg og forteller at hun har latt seg fascinere helt siden hun var liten.

- Jeg har helt siden jeg var liten lest mye om mord. Jeg leser også mye rettsmedisin og jeg liker å lese faktabøker om seriemordere og psykopater. Jeg liker den menneskelige psykologien, helt enkelt.

Henter inspirasjon fra sitt eget liv

I krimbøkene, og også den nye såpeserien «Lykkevika», henter Läckberg mye inspirasjon fra sitt eget liv.

En av hovedkarakterene i såpeserien omhandler en ung jente som opplever å miste moren sin. Dette har også Läckberg selv erfaring med.

- Min pappa døde da jeg var 19 år gammel. Så det kan jeg virkelig relatere til. Som forfatter så lar man seg alltid inspirere av sitt eget liv, men bygger det videre til noe mye større. Jeg er 46 år, så noe har jeg jo rukket å erfare. det finnes en del materiale, ler Läckberg.

Såpeserien «Lykkevika» vises på Viaplay.no.