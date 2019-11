Camilla Morrone gikk ut mot alderskritikken – nå forklarer hun hvorfor

Modellen forsvarte i sommer forholdet til den 23 år eldre skuespilleren Leonardo DiCaprio.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det var i juli at modellen Camilla Morrone (22) la ut et Instagram-innlegg som forsvarte aldersforskjellen mellom henne og kjæresten Leonardo DiCaprio (45).

Morrone la ut flere svart-hvitt-bilder av Humphrey Bogart og Lauren Bacall, et av Hollywoods mest ikoniske par, som også hadde en aldersforskjell på over 20 år.

«En kjærlighet som denne» skrev Morrone i innlegget, og adresserte dermed tydelig de som er kritiske til forholdet hennes til Leonardo DiCaprio, som er 23 år eldre.

I kommentarene under innlegget var det flere som kom med kritikk av forholdet. Leonardo DiCaprio har en lang rekke modell-kjærester bak seg, og noen mente blant annet at han vil forlate henne så fort hun blir eldre.

Det førte til at Morrone i en video på Instagram-story fulgte opp med å be kritikerne holde meningene for seg selv og hun oppfordret folk til å leve med mindre hat.

I et intervju med Vulture nylig, avslører Morrone hvorfor hun forsvarte forholdet. 22-åringen forteller at det var en ganske impulsiv handling.

- Jeg bare våknet en morgen og begynte å gå gjennom kommentarer, noe jeg aldri gjør ettersom jeg ikke føler meg bra etter jeg gjør det. Jeg tenkte på det og sa hva jeg tenkte, forklarer modellen.

- Det er så mye hat på internett, og det er så unødvendig. Men jeg vet det ikke vil endre noe. Negative kommentarer stopper ikke fordi du adresserer dem, sier Morrone.

22-åringen sier at hun antakelig ikke vil gjøre det samme igjen, og at hun nå unngår kommentarene på sosiale medier.

- Jeg har lært mer og mer å bare beskytte meg selv, og unngå ting som vil såre meg, forklarer Morrone til Vulture.

Den argentinske modellen og Leonardo DiCaprio skal ha blitt et par i 2018. DiCaprio har tidligere vært sammen med en rekke modeller, som Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Nina Agdal og Kelly Rohrbach.