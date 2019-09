Camilla Pihl og Peter Peters venter baby

Bloggeren og Peter Peters venter barn for første gang.

Saken oppdateres!

Camilla Pihl (41) og forloveden Peter Peters (43) skal bli foreldre.

Det avslører Pihl tirsdag ettermiddag på Instagram, hvor hun har postet et bilde av sin stadig voksende babymage.

- Av alle ting jeg har skapt sammen med Peter er dette det aller største! Launcing Spring 2020, skriver blogger og gründer Pihl i bildeteksten.

Solgte for 17 millioner

Også manager Peters har delt nyheten med sine følgere på Instagram.

- Vårt største prosjekt lanseres våren 2020! Vi elsker deg allerede, skriver han.

Det har skjedd mye på kort tid for paret, som i september også meldte at de skulle flytte fra leiligheten på Frogner i Oslo. Prislappen på salgsobjektet er på hele 17 millioner kroner, ifølge VG.

Tirsdag, før nyhetene om babyen kom ut, fortalte 41-åringen at leiligheten er blitt solgt.

Starter butikk

Tidligere i måneden meldte også Pihl til Min mote at hun skulle starte sin helt egne butikk. Bloggeren lanserte sitt helt eget merke, i samarbeid med Holzweiler, etter å ha jobbet diskré over to år. Merket skal nå altså få sin egen butikk som ventes åpning medio oktober.

Pihl har med sine 117.000 følgere på Instagram blitt en av Norges mest kjente bloggere og gründere. Sammen med Peters står hun bak selskapet The Camilla Pihl Company og holdingselskapet Pihl & Peter Invest.

I august tidligere i år opplyste E24 at Pihls selskap bokførte et overskudd på 221.728 kroner i 2018, basert på fjorårets regnskap. Det var ifølge nettstedet en nedgang på året før, da The Camilla Pihl Company hadde 301.848 kroner i overskudd.