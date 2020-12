Camilla sjokkerte alle da hun ble kjæreste med bestevenninnen: - Har fortsatt sider ved meg selv jeg må utforske

Camilla Lorentzen gjester Nettavisen-podkasten SCHENDIS og snakker om alt fra babyplaner, hennes skjulte sinne og hvorfor hun mener at hun er en dårlig bifil.

Influenser, kroppspositivist og podkaster Camilla Lorentzen inspirerer tusenvis av jenter hver dag til å føle seg bra nok som man er gjennom sosiale medier. De siste månedene har den populære influenseren også måtte overbevise seg selv om det samme.

Etter at Lorentzen kom ut av skapet under Pride-feiringen tidligere i år, og annonserte at hun hadde blitt sammen med bestevenninnen Julie Visnes, var det mer enn bare lykkeønskninger i kommentarfeltet.

I Nettavisen-podkasten SCHENDIS forteller Lorentzen om hvordan hun og kjæresten har taklet kritikken som har kommet i ettertid og hvordan hun de siste månedene har blitt kjent med en helt ny side av seg selv. Lorentzen åpner også opp om hvordan hun har måttet overbevise seg selv om at hun er god nok, selv om hun selv hevder at hun er en «dårlig bifil».

Camilla Lorentzen avslører også babyplaner og drømmer om fremtiden.

SCHENDIS kan du høre overalt der du hører på podkast, eller i spilleren øverst i saken!

