Candy corning: Sex- og datingtrend som kan by på problemer

Slik vet du når du har dratt den veldig vanlige trenden for langt.

Har du opplevd at du eller noen du kjenner vender tilbake til en man tidligere har datet eller møtt for å ha sex, selv om man ikke ser noen fremtid der?

Uttrykket «candy corning» blir nå brukt til å beskrive nettopp dette mønsteret.

Navnet spiller på det amerikanske godteriet «candy corn», som både er søtt og lett å vende tilbake til i godteriskåla for flere biter. D'Marge er blant nettstedene som omtaler trenden.

Handler ofte om trygghet

Selve konseptet er ikke nytt eller uvanlig, skal vi tro sexolog og familieterapeut Thomas Winther. Likevel beskrives «candy corning» som den store sex- og datingtrenden i 2019, fordi mange sliter med å forlate den de treffer selv om de ikke føler det går noen vei.

– Det er fryktelig mange som gjør dette her. Veldig ofte handler det om trygghet og å vite hva man går til, forteller Winther.

Han fortsetter:

– Du har kanskje prøvd one night stands, som kan være kleine og kjipe opplevelser som du ikke har fått noe ut av, så det du kjenner fra før av er et mye bedre alternativ, selv om det kanskje finnes bedre ting der ute.

Følelser dukker opp og byr på problemer

Han forklarer at vi har lett for å havne i en loop hvor vi går tilbake til den vi var med før, fordi man med tiden skyver vekk gamle, dårlige opplevelser og dyrker det som var positivt.

– Dette kan føre til at man begynner å tenke på hvorfor man egentlig avsluttet forholdet, man innser at personen er en man bryr seg om og så dukker man ned i det igjen, forteller han.

Sexologen mener det er ett stort problem med å bedrive «candy corning» for sexens skyld, om man ikke tenker at det skal bli noe mer.

– Problemet er at med intimitet kommer det ofte følelser, enten for én eller begge parter, og man kan havne i en lei situasjon hvor den ene føler noe den andre ikke kan gjengjelde. Når vi har sex pøser vi på med velvære-hormonet oksytocin. Det kan potensielt være fryktelig vanskelig, fordi du blir avhengig av nærheten til den andre.

Advarer seriedaterne og dem som jakter noe uoppnåelig

Den australske sexologen Heidi Gee definerer candy corning i to kategorier; seriedateren som alltid trenger å ha noen der, og de personene som elsker å jakte noe som føles uoppnåelig.

Enten du er seriedateren eller den som jakter, mener sexolog Winther at en slik relasjon ofte kan stikke kjepper i hjula om du egentlig er ute etter noe varig og solid.

– Det er veldig ødeleggende for sjansene til å treffe noen, det er det ingen tvil om. Når man er følelsesmessig engasjert i noe, så er du ikke like mottakelig for andre og man tilgjengeliggjør ikke seg selv eller følelsene på den måten man kanskje ville gjort ellers.

Slik skjønner du om det har gått for langt

– Når skjønner man at det har gått for langt?

– Hvis du har det veldig fint når du er sammen med personen, men det føles veldig dumt eller vondt etterpå, er det et helt tydelig varselsignal. Du kjenner på følelser som at du forsaker mye for en som ikke gir det samme tilbake og du kjenner deg ikke som deg selv, forteller han og legger til:

– Et annet er at venner eller venninner du betror deg til sier at du bør slutte å treffe personen. Det er vanskelig å skjønne selv, men det er viktig å prøve å se det utenfra og se hvilket råd du ville gitt bort om dette gjaldt noen andre enn deg selv.

– Om man er trygghetssøkende høres det ikke ideelt ut?

– Nei, det er masochisme hvis du fortsetter å gå tilbake om det bare gjør deg vondt. Disse følelsene er som et åpent sår som du pirker i og holder åpent, eller som å tisse i buksa når det er dritkaldt. Å holde på slik over tid blir i mange tilfeller selvutslettende, påpeker han.

Slik kan man få til et forhold med en tidligere flamme

Sexolog Winther er ikke i tvil om at mange kan få et forhold til å fungere med den personen man alltid vender tilbake til, selv om man kanskje har prøvd tidligere.

En fallgruve man må være på vakt mot, er å havne tilbake i samme, gamle mønster.

– Mange føler de har gitt opp litt prematurt og ikke prøvd forholdet godt nok. Så prøver man igjen, men man begynner å irritere seg og krangler om de samme tingene. Da er det viktig å vite at de samme tankene som lagde problemet, er veldig dårlig til å løse dem. Da trenger man ofte terapi til å løse opp i dette, sier han.

– Det skal også sies at mange gir opp litt for lett. Vi har blitt vant til å ha det som vi vil og vil være fornøyd til enhver tid. Sånn er det ikke i et parforhold, men det kommer konflikter og da må vi løse disse på en annen måte enn forrige gang, hvis ikke blir man gående i gjørma, påpeker han.

