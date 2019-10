Cappelen Damm nekter å gi ut Durek Verretts bok

Cappelen Damm skulle i utganspunket gi ut boken til Durek Verrett. Nå snur de.

Cappelen Damm bekrefter overfor Nettavisen at de ikke lenger ønsker å gi ut boken til Durek Verrett, «Spirit Hacking».

– Vi har blitt oppmerksom på at vår interne vurdering i huset burde vært bredere og mer kritisk. Når vi siden forrige torsdag har foretatt en mer kritisk vurdering, har vi besluttet at boken ikke skal utgis, forteller forlagssjef i Cappelen Damm, Knut Olav Ulvestad til Nettavisen.

– Hvorfor ønsket dere å utgi boken i utgangspunktet?

– Vi har jo alle fått med oss at Durek Verrett har blitt en sentral person i norsk offentlighet gjennom sitt kjærlighetsforhold/relasjon til prinsessen. Han er hyppig omtalt i norske medier, blant annet Nettavisen, forteller forlagssjefen.

– Vår opprinnelige vurdering var at det også har offentlighetens interesse å utgi hans egen historie, både om sin oppvekst, inngang i sjamanismen og hans syn på alternative virkelighetsbeskrivelser, behandlingsformer og varierende tankesett, forteller forlagssjefen.

Mente kreft oppsto som et resultat at man ikke vil leve

I boken hevder blant annet Verrett at sykdommer som kreft kan oppstå som et resultat av at vi ikke lenger ønsker å leve og at sykdommen er selvpåført.

Han hevder også at han kan tilby kreftpasienter behandling ved hjelp av spørsmål om hvorfor de ønsker å ha denne sykdommen.

I boken forteller Verrett også om hvordan han fikk disse selverklærte sjamaniske evnene.

Det hele, skal ifølge ham, ha skjedd da en trollmann kom inn på soverommet hans da han var fjorten år. Trollmannen skal ha fløyet gjennom han og brent et hull i kroppen hans som ble fylt med engler.

– Kan være sårende og skadelig

Grunnen til at Cappelen Damm har bestemt seg for å stoppe boken knytter seg mot flere forhold, ifølge forlagssjefen. De har reagert spesielt på Durek Verretts tanker om behandling av kreft.

– Det mener vi går utenfor hva vi kan stå inne for, og vi mener rett og slett at det kan være både sårende og ytterste konsekvens skadelig for den som eventuelt leser dette og tar det bokstavelig, forteller forlagssjefen.

Nekter for at de ble blendet av sjamanen

– Ble dere blendet av sjaman Durek da dere først valgte å anta boken?

– Ha, ha, nei, du, vi gjorde nok ikke det. Det manuset vi antok i sin tid var et såkalt ikke oversettbart manus, så det ble lest som ikke helt ferdig, men så har vårt interne redaksjonelle prosess sviktet ved at vi ikke fanget opp disse. Derfor må vi rette opp feilen ved å stoppe boken, forteller han.

Kritikken har rast

Bare timer etter at boken til Durek Verrett ble lansert, raste kritikken blant landets medier.

Dagbladets anmelder trillet en ener på terningen, og omtalte boken som «Gal manns tale».

– Jeg har lest mye rart opp gjennom åra, men ikke i nærheten av noe så vilt som dette, skrev anmelderen blant annet.

Etter debatten om boken til sjamanen har forlaget nå gjort helomvending.

Utelukker ikke senere samarbeid

Forlagssjef Ulvestad utelukker på ingen måte at de i fremtiden vil utgi bøker av sjamanen.

Han tror likevel ikke det blir aktuelt å utgi boken «Spirit Hacking» i omskrevet form.

– Vi har diskutert alternativet med å fjerne disse avsnittene, men det må i så fall avtales med rettighetshaver. De ble nylig informert om at vi stoppe boken og vi har ikke hatt mulighet til en dialog om dette. Vi har funnet et antall avsnitt og passasjer som vi etisk sett finner problematiske, sier Ulvestad.

– Så det blir ikke noen redigert utgave?

– Nei, det er jeg rimelig sikker på, at vi stopper boken er vår endelige beslutning.

I en pressemelding utdyper forlaget bakgrunnen for valget ytterligere.

– I kjølvannet av utgivelsen i USA, og debatten som har fulgt, har Cappelen Damm sett behovet for en ny og bredere gjennomgang av manus. Vår konklusjon er at boka ikke burde vært antatt, den vil ikke bli utgitt, og forlaget har orientert rettighetshaverne om dette, heter det i pressemeldingen.

Fikk reaksjoner

Ifølge kommunikasjonssjef i Cappelen Damm, Tone Hansen fikk forlaget flere reaksjoner på at de i utgangspunktet skulle gi ut boken. Dette er bakgrunnen for hvorfor de nå avslutter samarbeidet med den selverklærte sjamanen.

- Vi har valgt å stoppe den først og fremst på bakgrunn av etiske vurderinger. Boken har reist betydlige etiske spørsmål for eksempel avsnittet som omhandler kreft, som har vist seg å være problematisk, sier Tone Hansen, kommunikasjonssjef i Cappelen Damm, til Nettavisen.

- Dette er et omstridt tema. Den striden mellom tradisjonell oppfatning og alternativ oppfatning rundt medisin er jo noe som ofte skaper debatt og strid, dette er noe som engasjerer mange, så det er mange som har reagert, sier Hansen til Nettavisen.

Føyer seg i rekken av kontroversielle hendelser

Bråbremsen for boken til Verrett kommer i kjøvannet av flere uttalelser og påstander som har høstet kritikk den siste tiden.

På sin Instagram tidligere denne måneden gikk han blant annet ut og hevdet at han kan rense kvinner som har hatt mange sexpartnere.

– Det er visse avtrykk som kvinner får på innsiden av vagina når de har for mange sexpartnere. Det trenger de å få renset ut, og jeg tilbyr øvelser for det, sier Durek Verrett (44) til journalisten i den irske TV-kanalen Virgin.

Uttalelsen fikk blant andre den norske kjente sexologen Esben Esther Pirelli Benestad (70) til å reagere:

– Det er feil. Hva får et menneske til å si noe sånt? Nå er vi langt inne i fantasiland. Dette er fremmed fra en vitenskapelig forståelse av kroppsfunksjoner, anatomi og vitenskap, uttalte professor Esben Esther Pirelli Benestad til Startsiden.

Kort tid etter skapte Verrett også massive reaksjoner da han i egen podkast utleverte svært private detaljer om ham og hans kjærestes sexliv. Episoden ble senere slettet.

Nettavisen oppdaterer saken