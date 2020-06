Cara Delevigne om å være panseksuell: Synes det var motbydelig å høre om kvinnesex

Cara Delevigne åpner opp om de heftige problemene det skapte for henne å ikke akseptere sin egen legning.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendisnyhetene og virale trendene fra inn- og utland akkurat nå.

Modell og skuespiller Cara Delevigne (27) ble nylig singel, etter at det mye omtalte forholdet til skuespilleren Ashley Benson tok slutt etter to år.

I magasinet Varietys Pride-utgave denne måneden snakker Delevigne nå ut om hvordan det var å vokse opp som panseksuell i det hun beskriver som en gammeldags, undertrykt britisk familie.

Med en far som var eiendomsutvikler og en mor som var en sosietetskvinne, vokste hun opp i en bemidlet familie, men på innsiden slet Cara med en indre konflikt.

– Jeg brukte ordet «gay» til å beskrive ting som var dritt hele tiden. «Det er så jævlig gay av deg». Alle pleide å snakke om «Herregud, tenk å gå ned på en kvinne» og jeg ville svare «Det er motbydelig», forteller Cara.

– Jeg tror det kom fra det faktum at jeg ikke ville innrømme hvem jeg var. Jeg ville ikke gjøre familien min opprørt. Jeg var dypt ulykkelig og deprimert. Når du ikke aksepterer en del av deg selv eller elsker deg selv, er det som om du ikke er der, nesten, forteller Delevigne åpenhjertig.

Modellen som har endret karriere og vært med i filmer som «Suicide Squad» og «Paper Towns», forteller at hun fortsatt identifiserer seg som panseksuell, altså at hun blir tiltrukket av person fremfor kjønn.

Selv om hun hadde guttekjærester som barn hadde hun som 11-åring sin første opplevelse av å bli forelsket i en jente. Likevel ville hun aldri fortelle foreldrene om følelsene sine.

– Jeg hadde en stor kjeller og når du er en tenåring får du plass til mange i sengen din. Jeg hadde gutter og jenter og jeg tror ikke de tenkte noe over det, forteller hun.

I en alder av 15 år opplevde Cara å få et mentalt sammenbrudd, og i 17-årsalderen sluttet antidepressivaene hun gikk på å fungere. Hun forteller at hun hatet seg selv og trodde livet ville ta slutt.

Cara Delevigne har med årene blitt både en suksessrik modell og skuespiller. Her med Laverne Cox på visningen til Savage x Fenty høsten 2019. Foto: Anna Webber

Som 18-åring fikk hun kjærlighetssorg etter et forhold med en jente og bestemte seg for å fortelle det til faren.

– Jeg husker han ga meg en klem og jeg begynte å gråte så mye. Jeg sa «hun knuste hjertet mitt» og jeg tenkte på det tidspunktet at han ville kaste meg ut. Jeg var så redd, jeg var ærlig talt livredd. Og han sa «Hun er ikke verdt energien din. Du fortjener å bli elsket.» Han var så snill og jeg kunne begynt å gråte over det nå, forteller Cara.

Like etter dette begynte hun å forfølge en modellkarriere og det hele ble en suksesshistorie.

Modellkarrieren til Cara Delevingne begynte for alvor da hun var rundt 18 år. Her er hun på catwalken som 20-åring. Foto: Justin Tallis (Pa Photos / NTB Scanpix)

I disse dager gleder hun seg til å feire Pride og en følelse av å tilhøre noe, fordi hun forteller at det er noe hun aldri opplevde som barn.

– Jeg følte alltid at jeg ikke hørte til i min egen kropp. Jeg følte meg så bortkommen. Så snart jeg kunne snakke om seksualiteten min, skjulte jeg ikke noe lenger. Og personen jeg gjemte meg mest fra, var meg selv.

Ber om etterforskning etter at influenser-hund døde

Molly Mae Hague (20) er en av de største britiske influenserne og for en knapp uke siden virket det som at livet hennes var problemfritt.

Hun er kjæreste med den britiske bokseren Tommy Fury (halvbror til verdensmester Tyson Fury) som hun traff i den suksessrike britiske versjonen av «Love Island».

Sammen med kjæresten feiret hun sin 20-årsdag med de nydeligste kaker og festligste ballonger, og som gave fikk hun en vakker pomeranian som raskt fikk navnet Mr. Chai.

Ikke før hadde den lille krabaten fått seg sin egen Instagram-konto, så ble ting snudd på hodet.

Hunden ble nemlig dårlig få dager etter sin ankomst hos Molly og Tommy, og begynte å kaste opp, være mindre aktiv og ha uvanlig avføring. Det hele endte med at Mr. Chai ble rammet av slag og døde.

En obduksjon ble utført og i en uttalelse forteller en representant på vegne av paret at hunden ikke hadde noen hvite blodlegemer, kraniet var ikke fullstendig utviklet og alt fra nyrer til lever og lunger fungerte ikke som de skulle.

Molly Mae publiserte en uttalelse på sin Instagram hvor hun fortalte at paret var knust av sorg og at de trengte tid i fred til å sørge tapet av hunden.

Nå viser det seg at paret likevel kan ha gjort noe ulovlig i anskaffelse av hunden. Mr. Chai ble nemlig fløyet inn fra Russland til Storbritannia.

Det bryter med britenes «Lucy's Law» som sier at en kjøper skal se valpen i selskap av sin mor der den ble født. Loven er skapt for å unngå at hunder avles opp under dårlige kår, for så å transporteres langt for å selges.

– Myndighetene har gjort det ganske klart at med Lucy's Law kan du ikke selge en valp uten å ha sett den med sin mor det stedet den er født, forteller mannen bak «Lucy's Law» Marc Abraham til The Mirror.

Hunden som skal ha blitt kjøpt via en britisk selger som ikke er godkjent på en liste over oppdrettere. Abraham mener paret burde ant ugler i mosen og forlanger at saken etterforskes.

– Å kjøpe en valp solgt av en engelsk avler som importerer fra Russland uten dens mor er mistenksomt. Det burde meldes til de lokale myndighetene og naturlig nok burde denne saken etterforskes og en full forklaring bør bli gitt, fortsetter han til avisen.

I en YouTube-video forsvarer Molly Mae og Tommy seg nå mot kritikken de har fått. Paret mener at de aldri ville kjøpt en hund fra Russland om de kunne velge igjen.

– Selv om vi forstår alles mening om å sende en hund over fra Russland, må dere forstå at det ikke var det som fikk ham til å dø. Han ville uansett dødd. Obduksjonen viste at hodeskallen hans ikke var fullstendig utviklet og deler av hjernen hans var åpen. Han hadde ikke en eneste hvit blodcelle i kroppen sin.

Nervøs hertuginne Meghan adresserte rase-opptøyene

Hertuginne Meghan fikk denne uken æren av å holde tale for avgangselevene ved sin gamle skole i Los Angeles.

Selv om slike taler gjerne går inn i historiebøkene for sitt inspirerende innhold, er det vel kanskje omgivelsene denne talen vil huskes for.

For ikke bare måtte talen og seremonien gjøres på nett på grunn av koronarestriksjoner, men den sammenfaller også med de voldsomme opptøyene og demonstrasjonene i etterkant av George Floyds dødsfall.

Hertuginnen, som har en afroamerikansk mor og en hvit far, fortalte at hun var nervøs for å holde talen omgivelsene tatt i betraktning.

– Jeg var ikke sikker på hva jeg kunne si til dere. Jeg ville si de rette tingene og jeg var veldig nervøs for at jeg ikke ville få det til eller at det ville plukkes fra hverandre. Så innså jeg at det eneste som er feil å si er å ikke si noe, fordi George Floyds liv betød noe, Breonna Taylors liv betød noe og Philando Castiles liv betød noe og Tamir Rices liv betød noe, sa hertuginne Meghan med henvisning til afroamerikanere som har dødd som følge av politibrutalitet.

I talen, som er gjengitt av BBC, forteller hun også at hun selv husker opptøyene i Los Angeles da hun var 11-12 år og at det gjorde sterkt inntrykk på henne.

– Jeg husker portforbudet og jeg husker at vi måtte haste hjem, og på veien hjem så vi aske som falt fra himmelen, og luktet og så røyken som veltet ut av bygninger. Jeg husker jeg så menn bak i biler som holdt pistoler og rifler. Jeg husker at vi kjørte opp i gården og så at treet som alltid hadde vært der var fullstendig forkullet. Og de minnene går ikke vekk, fortalte Meghan.

Glee-stjernas unnskyldning slaktes: – Kanskje du faktisk burde unnskylde

Glee-stjernen Lea Michele er i hardt vær etter at hun twitret sin støtte til George Floyd for noen dager siden. Samantha Ware, som spilte med Michele i Glee, svarte på meldingen ved å fortelle at hovedrolleinnehaveren gjorde livet hennes til et levende helvete.

Kommentaren sørget for at en rekke tidligere Glee-skuespillere og bransjekollegaer tok et oppgjør med det som skal ha vært ufordragelig oppførsel av Lea Michele.

Det sørget for at hun offentlig gikk ut og beklaget. Michele påpekte at hun ikke kunne huske hendelsen Samantha Ware tok opp, men at hun beklaget om hun hadde såret noen.

Broadway-skuespiller Gerard Canonico, som spilte med Lea Michele i stykket «Spring Awakening», mener unnskyldningen er langt fra god nok. I kommentarfeltet under unnskyldningen, skriver han følgende:

– Du var ingenting annet enn et mareritt for meg og mine kollegaer. Du fikk oss til å føle at vi ikke hørte til der. I årevis prøvde jeg å være snill mot deg, til ingen nytte. Kanskje du faktisk burde unnskylde istedenfor å plassere skyld på hvordan andre oppfatter deg, skriver han.

