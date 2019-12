Cara Delevingne skapte furore med twittermelding. Dette skjedde egentlig

Ashley Benson avkrefter bruddrykter med Cara Delevingne.

Tidligere denne uken fikk en twittermelding, publisert på den engelske modellen og skuespilleren Cara Delevingnes (27) profil, fansen til å klø seg i hodet.

– Ashley og jeg har gjort det slutt, sto det skrevet i innlegget før det ble slettet knappe 20 minutter etter.

Verken kjæresten Ashley Benson (29), kjent fra den populære TV-serien «Pretty Little Liars», eller Cara Delevingne kom med en oppdatering til fansen, noe som skapte flere spekulasjoner.

I ettertid har det imidlertid vist seg at Delevingne trolig har blitt hacket.

Les også Cara Delevingne annonserte brudd med Ashley Benson. Så endret hun mening

Flere rare meldinger

Ifølge flere fans var annonseringen om brudd, ikke det eneste som ble publisert fra Delevingnes twitterprofil den dagen.

Også Twittermeldinger om gratis telefoner, reklame for nye profiler på Instagram, og merkelige meldinger om at superstjernen vurderer å bli heterofil, ble også delt fra superstjernens profil.

Ifølge E!News skal superstjernen ha blitt utsatt for hacking.

Avkreftet brudd

Foreløpig har ikke Delevingne kommentert saken.

Tirsdag kveld la derimot kjæresten Ashley Benson ut et bilde på Instagram, der hun avkreftet bruddryktene.

Til et bilde fra en venninnetur til Berlin spør en fan i kommentarfeltet om det stemmer at Benson og Delevingne har gjort det slutt, stemmer. Da kommer Benson med et klart svar.

– Nei, svarer hun på kommentaren, til fansens store glede.

Svært private

Duoen, som har vært kjærester i litt over et år, har vært svært private og hemmelighetsfulle rundt forholdet til hverandre.

Det var i juni 2015 skuespillerstjernen og modellen Cara Delevingne sto frem som bifil, da hun bekreftet i et intervju med Vogue at hun var i et forhold med artist og låtskriveren Annie Clark (36).

Tidligere har 27-åringen vært sammen med «Lost»-stjernen Michelle Rodriguez (40), og i september i fjor bekreftet Delevingne mer eller mindre forholdet til Ashley Benson ved å dele en video der de kysset, i forbindelse med Pride-feiringen.

I oktober samme år, innrømmet Delevingne i magasinet Elle et hun var forelsket.

– Jeg har det så mye bedre når jeg er forelsket. (...) Det føles bare så mye bedre å ikke være alene, og at man møter verden sammen med noen andre, uttalte hun blant annet.