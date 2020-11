Rapperens portrettering av gudinnen Durga fikk fansen til å se rødt.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Rapperen Cardi B (28) prydet nylig forsiden av magasinet Footwear News, men forsiden falt imidlertid ikke i smak hos fansen. De beskyldte henne fort for kulturell appropriasjon.

Forsiden var redigert slik at rapperen liknet den hinduistiske gudinnen Durga, kjent for sine mange armer, og på Twitter uttrykte flere sin misnøye. Det skriver blant andre UsWeekly.

28-åringen prydet nemlig forsiden for å promotere sin nye skokolleksjon for Reebook, noe som ikke passer helt overens med verken gudinnen Durga eller religionen hun hører til i.

«Folk sier Cardi B hyller gudinnen Durga. Som hindu vil jeg si fire ting. 1) å ha på seg sko i tempelet er forbudt, 2) Durga skal ikke brukes som estetikk, 3) Durga er ALDRI fremstilt med bar hud, 4) dette er IKKE en hyllest. Det er respektløst», lyder en av de mange reaksjonene mot forsiden på Twitter.

Nå svarer rapperen selv på den massive kritikken.

– Det var ikke min intensjon



Tirsdag denne uken delte Cardi B en lang beklagelse på Instagrams historiefunksjon.

– Unnskyld, folkens. Jeg mente aldri å fornærme noens kultur eller trosretning. Jeg kan ikke gå tilbake og endre fortiden, men jeg kan være mer bevisst i fremtiden, sa hun, og forklarte videre at hun prøvde å portrettere en gudinne som representerer både styrke, femininitet og frigjøring.

– Og selv om det var kult, hvis folk synes jeg fornærmer kulturen eller religionen deres, vil jeg si unnskyld. Det var ikke min intensjon. Jeg liker ikke å være respektløs mot andres religion, sa den populære rapperen i beklagelsen.

Også Footwear News har lagt seg flate, og har nå byttet ut den originale forsiden med et annet alternativ.

På Instagram skriver de blant annet følgende om forsiden:

«I går delte vi innhold fra vår eksklusive Cardi B-forsideshoot. Et av bildene skulle være en hyllest til den hinduistiske gudinnen Durga, og vår intensjon var å vise en mektig kvinne. Vi skjønner at vi ikke viste hensyn i et kulturelt og religiøst perspektiv og hvordan dette kunne oppleves som svært støtende Vi tar fullt ansvar og beklager».

– Forferdelig opplevelse

Den amerikanske skuespilleren Kate Mara (37) snakker for første gang ut om ubehagelige opplevelser på filmsettet.

Selv om hun ikke går inn på detaljer, kommer det tydelig frem at hun ikke trivdes noe særlig under innspillingen av filmen «Fantastic Four» fra 2015. Det forteller 37-åringen i et intervju med Television Academy, gjengitt av Fox News.

Blant annet sier skuespilleren følgende:

– Jeg hadde en forferdelig opplevelse på «Fantastic Four»-innspillingen. Jeg giftet meg med en av med-skuespillerne mine, så jeg angrer ikke på at jeg var med i filmen, men jeg skulle ønske jeg hadde reagert annerledes på enkelte ting.

Som nevnt sier hun ikke hva hun har opplevd, men mye tyder på at det er ting som har å gjøre med at hun er kvinne.

Mara forteller at hun opplevde det samme også på et annet filmsett, og påpeker at de begge hadde én ting til felles.

– Mine to forferdelige opplevelser med regissører har vært med mannlige regissører. Har jeg opplevd å ikke gå overens med kvinnelige regissører? Absolutt. Men det var aldri en tid der jeg tenkte: Dette skjer fordi jeg er kvinne. Mens med de mannlige regissørene var det hundre prosent bare meg det skjedde med. Det var en maktdynamikk-greie, forteller hun.

– Og på begge mine dårlige opplevelser var filmene 95 prosent menn, og jeg var den eneste kvinnen, påpeker Mara.

