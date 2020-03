Carina Dahl får Silje Sandmæl til å måpe over luksusvanene: - Jeg fikk sjokk selv

Fikk hjelp av Silje Sandmæl til å rydde opp i økonomien, så kom korona-pandemien.

Det er ikke bare artist og låtskriver Carina Dahl (34) som får seg et sjokk etter at forbrukerøkonom Silje Sandmæl (41) tok et dypdykk i økonomien hennes med TV3-programmet «I lomma på Silje».

For allerede før Sandmæl har rukket å se gjennom kontoutskriften til den norske sangeren, får hun allerede en smakebit av hva Carina Dahl bruker penger på da hun blir invitert hjem til Dahl.

I hauger over hele leiligheten finner nemlig Sandmæl poser fra luksusmerker som blant andre Gucci, Louis Vuitton og Channel.

- Verdt over 200.000 kroner

Posene som ligger rundt i leiligheten til Dahl er imidlertid tomme, men har tidligere inneholdt varer som 34-åringen har kjøpt.

Etter å ha sett på eiendelene til Dahl konkluderer Sandmæl med at hver pose sammenlagt ligger på rundt 10.000 norske kroner, noe som tilsvarer luksuskjøp på over 200.000 kroner.

Men de store, og ifølge Dahl, gjennomtenkte lukuskjøpene er likevel ikke det Sandmæl måper mest over.

Sløser enorme summer

Etter å gått gjennom kontoutskriftene til Carina Dahl det siste året finner nemlig Sandmæl flere dyre vaner hun mener Dahl kan spare masse penger på.

På ett år har Dahl blant annet brukt over 118.000 kroner på restaurant- og kioskbesøk i løpet av et år, brukt over 70.000 kroner på klær og reist for over 80.000 kroner.

- Det er lett å bruke penger uten å tenke over det. Jeg var blant annet en tur i London med søsknene mine, og pluttselig hadde jeg brukt 22.000 på en helg, forteller Carina Dahl til Nettavisen under premierefesten på TV-serien tidligere i år.

Ifølge Carina Dahl var det nemlig vanen om å konstant småhandle klær som sjokkerte hun mest.

- Man får litt sjokk over hva man faktisk bruker. Jeg handler stort sett på billigkjeder, men når man gjør det ofte blir det mye penger i året, sier hun.

Vil spare til leilighet

En av årsakene til hvorfor Carina Dahl ønsket å være med i programmet «I lomma på Silje», der hun bokstavelig talt bretter ut økonomien sin til det norske folk, var fordi hun lenge har hatt en drøm om å kjøpe seg en leilighet i Oslo.

Fra et tidligere forhold sitter Dahl på en leilighet i Trondheim, men som hun for tiden leier ut da hun mesteparten av tiden befinner seg i Oslo. I Oslo leier hun foreløpig en leilighet, men har en stor drøm om å få kjøpt en leilighet hun kan disponere da hun er i hovedstaden.

Hvis Dahl følger alle de tiltakene Sandmæl har satt opp til henne etter å ha gått gjennom alt av hva hun bruker penger på, mener Sandmæl at Dahl kan spare over 150.000 i året og dermed kan realisere boligdrømmen innen fire år.

Preges av korona-pandemien

Når Nettavisen tar kontakt med Carina Dahl i dag kan hun fortelle at det har gått overraskende bra med sparingen etter at Silje Sandmæl var på besøk.

På bare tre måneder har Dahl spart over 12.500 kroner i måneden, og innrømmer at hun har begynt å synes at det er gøy å spare. Likevel er ikke Dahl kjempeentusiastisk når Nettavisen tar kontakt.

- Etter at alvoret rundt korona-smitten traff Norge kjenner jeg det er blitt svært utfordrende i forhold til jobben min. Jeg lever av å holde konserter og eventer, og når det ikke lenger går kan det bli en økonomisk krise for meg, forteller Dahl.

- Det kan fort hende nå at de oppsparte midlene må bli brukt for å overleve hvis dette går enda mer utover inntekten min, legger hun til.

Fikk nødhjelp

Heldigvis ser likevel Dahl et lys i enden av den mørke tunnellen. For kort tid siden ble hun nemlig ringt opp av Silje Sandmæl som ga hun gode råd til hvordan hun skal håndtere tiden vi er inne i.

- Silje ringte meg faktisk her om dagen og ga meg gode tips til hvordan jeg som selvstendig næringsdrivende og som har et eget AS kan sikre meg penger hos NAV. Jeg synes det var så fint at Sandmæl tok kontakt med meg nå i ettertid, og jeg har også hørt at hun har ringt til de andre deltakerne av TV-programmet, forteller Dahl.

Dahl forteller videre at hun er veldig takknemlig for jobben Sandmæl har lagt ned og gjort for henne.

- Vi får gjøre som Silje og ta vare på hverandre i denne tiden, så får vi håpe at det ikke varer så mye lenger enn den må, sier hun.

