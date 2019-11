Carl's Jr. har lenge fått kritikk for reklamene sine - nå endrer de strategi

Burgerkjeden har ofte benyttet seg av lettkledde modeller som spiller på sex. Det skal det nå bli slutt på.

LOS ANGELES (Nettavisen): Fast food-kjeden Carl’s Jr. har lenge vært tilhenger av å bruke lettkledde modeller i håp om å selge burgere. Det har vakt oppsikt, og selskapet har en stund vært minst like kjent for reklamene sine som for maten.

Kjente navn som Kim Kardashian, Paris Hilton og Heidi Klum har medvirket i reklamer som har spilt på sex for å lokke kunder til utsalgsstedene. Det har ført til kritikk, og nå skal kjeden endre strategi, skriver New York Times.

Se reklamene i videovinduet over.

Les også Omstridt reklame gir supervekst for Smash

Metoo-bevegelsen, synkende salg og endringer i selskapets toppledelse har bidratt til avgjørelsen. Til tross for kritikk over flere år, har Carl’s Jr. tidligere forsvart bruken av lettkledde modeller i reklamene sine.

- Vi tror på å plassere pene modeller i reklamene våre, ettersom de stygge selger ikke burgere, skrev selskapet i en uttalelse i 2011.

- Maten i fokus

Nå planlegger CKE Restaurants, morselskapet til Carl’s Jr., en reklamekampanje til våren som skal distansere selskapet fra det gamle imaget.

LETTKLEDDE: Kjente, kvinnelige fjes har ofte medvirket i reklamene til Carl's Jr. ofte uten mye klær. Her illustrert ved Kim Kardashian, Heidi Klum og Paris Hilton. Foto: Carl's Jr.

- Planene vår framover handler om å virkelig holde maten i fokus av det vi driver med, sier Chad Crawford til New York Times. Han har tidligere vært innom Burger King, Denny’s og Popeyes, men har nylig fått en toppstilling i CKE Restaurants.

- Vi skal definitivt ikke se til fortiden, sier Jess Monsey til samme avis. Han jobber i reklamebyrået 72andSunny, som har fått ansvaret for den nye reklamekampanjen til Carl’s Jr.

Byrået har nylig jobbet med andre selskaper som har vært koblet til sexistiske reklamer, for å endre inntrykket. Blant annet jobbet de med Axe for å lage en reklamekampanje som tar for seg mannlige stereotyper.

Kontroverser

CKE har mer enn 3800 utsalgssteder i 44 delstater i USA og i utlandet, men er fortsatt en lillebror sammenlignet med for eksempel McDonald’s og Burger King.

Kjeden er heller ikke ukjent med å kontroverser. Carl’s Jr. ble til da Carl Karcher investerte 325 dollar i en pølsevogn i Los Angeles i 1941. Det utviklet seg til å bli en burger-kjempe i USA.

BURGERKJEDE: Carl’s Jr. begynte nylig å selge plantebaserte hamburgere. Foto: Justin Sullivan (AFP/NTB Scanpix)

Senere ble imidlertid Karcher anklaget for innsidehandel og han kranglet med styret i selskapet. Han ble avsatt i 1993.

I 2000 tok Andrew Puzder over CKE og dermed også Carl’s Jr. Han var en kontroversiell figur som blant annet var en høylytt motstander av lover om minstelønn. Han ble beskyldt for å ikke gi restauranter nok bemanning og for å underbetale ansatte.

Puzder var også en tydelig tilhenger av de seksuelle reklamene. Han mente de hadde reddet mange jobber ved å gjøre seg attraktive for unge, sultne menn.

- Jeg liker reklamene våre. Jeg liker vakre kvinner som spiser burgere i bikinier. Jeg synes det er veldig amerikansk, uttalte Puzder i 2017.

Les også Hevder å ha servert sexpartnere til stjerner i Hollywood i en årrekke. Nå er Scotty Bowers død

Samme år ble han nominert av Donald Trump til å lede USAs arbeidsdepartement, men det møtte motstand fra både demokrater og republikanere. Puzder endte opp med å trekke sitt kandidatur, og han forlot også CKE.

Reklame slo tilbake

Etter at Andrew Puzder forlot selskapet, prøvde Carl’s Jr å distansere seg fra det seksuelt ladede reklamen ved å innføre karakteren Carl Sr. Han la skylden på sønnen, og erklærte at selskapet nå skulle prøve en tilnærming som handlet om «mat, ikke pupper».

GA FORKLARING: Karakteren Carl Sr. sa i reklamen at det var sønnen som hadde skylden for de seksuelle reklamen. Foto: Carl's jr

Reklamen slo imidlertid tilbake på selskapet, ettersom den viste lettkledde modeller i en reklame som ble vist i reklamen.

New York Times skriver at salgstallene til Carl’s Jr. var ned i fjor sammenlignet med tidligere år. Nå skal altså selskapet prøve å snu trenden med en ny reklamekampanje der maten skal være i fokus.

- Vi trenger ikke å dikte opp en historie. Vi trenger bare å finne en måte å fortelle historien på en måte som resonerer med forbrukere på en relevant måte tilpasset dagens samfunn, sier toppleder Chad Crawford i Carl’s Jr.