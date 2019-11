Carmen Electra: – Jeg ville være et sexsymbol

Carmen Electra (47) forteller om den første gangen hun stod naken foran kamera for Playboy. – Jeg vet ikke helt hvordan jeg kom meg gjennom det.

Modellen, skuespilleren og artisten Carmen Electra (47) har posert for Playboy en rekke ganger. Det var faktisk Electras første Playboy-portrett i 1996 som gjorde henne verdenskjent.

Siden den tid har hun vært førstesidepike hele fem ganger. I et intervju med Fox Entertainment ser 47-åringen tilbake på en lang karriere i rampelyset og på rollen som sexsymbol.

Mange vil nok dra kjensel på Carmen Electra fra «Scary Movie»-filmene og ikke minst 90-tallets store TV-suksess «Baywatch». Carmen Electra var bare med i den åttende sesongen av serien, men gjorde solid inntrykk.

I dag ser hun tilbake på den tiden med stolthet.

– Det er et stolt øyeblikk for meg fordi jeg hadde egentlig ikke spilt i noe på det tidspunktet og å gå på audition og få den rollen «Baywatch», en av verdens største TV-serier – jeg ble bare blåst overende og eksponeringen verden over var utrolig. Jeg er bare veldig glad for det hele og hvordan det ordnet seg, sier Electra til Fox.

PLAYBOY-PIKE: Carmen Electra viser fram et nummer av den meksikanske utgaven av Playboy i forbindelse med lanseringen av filmen «Starsky & Hutch» i Mexico City i 2004. Foto: Jose Luis Magana (AP Photo/NTB Scanpix)

Carmen Electra i Playboy

Men det var gjennom Playboy Carmen Electra først ble et verdenskjent navn.

Hun har posert for magasinet i USA en rekke ganger gjennom karrieren, første gang var i en bildeserie i magasinet i mai 1996.

Hun var tilbake i en ny bildeserie året etter, før hun havnet på forsiden i en «Baywatch»-spesial i 1998 sammen med blant andre Pamela Anderson og Yasmine Bleeth.

Utover 2000-tallet var hun forsidepike tre ganger, i 2000, 2003 og 2009. I tillegg har hun frontet en rekke internasjonale utgivelser.

SEXSYMBOL: Carmen Electra var å se på forsiden av Playboy i USA flere ganger på 2000-tallet. Foto: Faksimiler (Playboy)

Til Fox forteller 47-åringen at hun var svært sjenert da hun skulle ta de første bildene som 24-åring, men i dag beskriver hun Playboy som «veldig mye moro».

– Jeg vet ikke helt hvordan jeg kom meg gjennom det. Men etterpå innså jeg at Playboy var veldig respektfulle. Det var ikke folk som hang rundt på settet. Lyset var fantastisk. Fotografene var veldig vennlige og forstod at du var kvinne og poserte naken, og det gjorde det mye lettere.

FORBILDER: Den svenskfødte danseren og skuespilleren Ann Margret er en av Camen Electras store forbilder, sammen med Marilyn Monroe. Foto: Wikimedia Commons

– Jeg ville være et sexsymbol

Hun forteller videre at hun knapt kunne tro resultatet da hun så bildene, og at hun skulle få være med i en så ikonisk tid i bladet hvor blant andre Marilyn Monroe startet sin karriere.

Rollen i «Baywatch» og de jevnlige opptredene i Playboy sørget for Carmen Electra ble ansett for å være en av verdens største sexsymbol på slutten av 90-tallet og utover 2000-tallet.

Imaget ble hjulpet på av opptredener sammen med jentegruppa The Pussycat Dolls –kjente for et heller minimalt sceneantrekk – og ikke minst DVD-serien «Carmen Electra Aerobic Striptease».

DANSER: Carmen Electra (nummer to fra venstre) danser og opptrer sammen med Rosalyn Sanchez, Eva Longoria, Paulina Rubio og Constance Marie Rosalyn i Los Angeles i 2006. Foto: Chris Pizzello (AP Photo/NTB Scanpix)

Til Fox forteller Electra at hun jobbet bevisst for å bli oppfattet som sexsymbol.

– I arbeidet mitt var det alltid noe inne i meg som ønsket å være et sexsymbol. Jeg har alltid beundret Marilyn Monroe og alle de ikoniske kvinnene som var sexy, men også skuespillere og dansere, som Ann-Margret. Dette var kvinnene som innerst inne inspirerte meg og gjør det fremdeles. Jeg føler meg superbeæret og jeg elsker det, sier Carmen Electra til Fox.