Carmen Electra avslører intimt øyeblikk med Dennis Rodman: – Vi gjorde det selvsagt på basketballbanen

Avslører hva som foregikk da Michael Jordan og resten av Chicago Bulls fikk fri fra treningen.

Med Netflix-dokumentaren «The Last Dance» har flere gamle basketball-proffer fått muligheten til å børste støv av tidligere stolte idrettsøyeblikk.

Dokumentaren følger Chicago Bulls og Michael Jordan i oppbygningen til det som skulle bli en idrettskarriere og suksesshistorie av dimensjoner.

– Basketballens «bad boy»

Det er dog ikke til å stikke under stol at tidligere Chicago Bulls-spiller Dennis Rodman hadde noen minneverdige øyeblikk også utenfor banen.

I Netflix-dokumentaren skildres også noen av hans skandaløse eskapader, som inkluderte maratonfesting, enorme mengder alkohol og masse, masse damer.

Rodman ble omsider kjæreste med Playboy-ikonet og «Baywatch»-babe Carmen Electra i 1997, og i samme periode døde Electras mor og søster av sykdom.

Hun har senere forklart at hun trengte trøst, noe som resulterte i en virvelvind-romanse mellom sexbomben og den frilynte basketball-kjekkasen, som tidligere hadde hatt et forhold til Madonna.

– Han var basketballens «bad boy». Han datet Madonna. Det neste som skjer er at han inviterer meg til å fly inn til Chicago for å se ham spille. Å se Bulls spille var fantastisk. Michael og Scottie Pippen. Den første natten i Chicago sa han til meg «Du skal ikke dra». Etter det gikk det fort. Vi falt ganske fort for hverandre, forteller Carmen Electra i et intervju med The Los Angeles Times.

Les også: Pentagon frigir UFO-video: – Har aldri sett liknende

– Vi hadde sex over hele

Baywatch-skuespillerinnen avslører også et helt spesielt overraskelsedate hun hadde med Chicago Bulls-spilleren. En dag laget hadde en treningsfri, ble hun hentet av kjæresten til en opplevelse hun sent vil glemme.

– Han tok bind for øynene mine og satt meg på motorsykkelen hans. Når han tok det av sto vi på Chicago Bulls' treningsgrunn, på midtbanen, forteller hun i intervjuet.

Dennis Rodman slik vi en gang var vant til å se ham - briljant på banen med laget Chicago Bulls. Foto: AFP/Jeff HAYNES

Deretter tok paret for seg over hele arenaen, og det var ikke ett sted, selv ikke basketball-banen, som ikke ble utforsket.

– Det var vilt, som to barn i en godteributikk. Vi spiste is fra fryseren og hadde mer eller mindre sex over hele det forbannede stedet, i massasjerommet, i vektrommet. Selvsagt på banen. For å være ærlig tror jeg aldri han har trent så mye i hele sitt liv, ler Electra.

Les også: Hun leder Netflix-suksessen «Too Hot To Handle» – avslører vill sexfortid

Gjemte seg naken for Michael Jordan

Forholdet til Rodman ble turbulent, men også intenst. Dennis og Carmen tilbragte all ledig tid sammen, men det ble også mye festing og alkohol.

For Electra som på den tiden var en ettertraktet skuespillerinne, kastet det skygger over karrieren, ettersom hun hang mer med kjæresten enn hun brukte tid på å gå på auditions.

Electra fikk også oppleve flere av Rodmans mange sagnomsuste forsvinninger, både med og uten henne på slep. Spesielt én episode har hun ikke klart å glemme.

– En morgen dunket noen på Rodmans dør. Jeg var fyllesyk og vi lå nakne på gulvet. Dennis åpnet og der står Michael Jordan! Jeg kom meg opp og prøvde å gjemme meg. Jeg skjønte Dennis var i trøbbel. Det var en stor greie og et sjokk for meg, forteller Electra i Netflix-dokumentaren.

Les også: Carmen Electra: – Jeg ville være et sexsymbol

Politiet måtte stoppe slosskamp mellom paret

Paret giftet seg også på fylla i Las Vegas ett år etter at de først møttes, men de skilte seg i 1999.

– Forholdet vårt var veldig lidenskapelig. Når det var bra var det fantastisk. Og når det var dårlig, var det det verste. Det skjedde så fort. Det var så spontant og jeg husker rett etter at jeg tenkte «Herregud, hva har vi gjort?», fortalte Electra i et lengre intervju med Oprah i 2014.

De ble blant annet bragt inn for politiet etter en krangel samme år som de skilte lag, hvor gjester ved et hotell skal ha hørt paret krangle og sloss, og begge hadde synlige merker etter et sammenstøt.

I dag forteller Electra at det tidligere ekteparet ikke har særlig kontakt, annet enn at de sier hei til hverandre innimellom fordi de har samme agent.

Dennis Rodman, som også hadde vært gift en gang tidligere, giftet seg senere med Michelle Moyer. De var kjærester i fire år og gift i ett år, og fikk to barn, før det hele endte i en åtte år lang skilsmisse-kamp. Carmen Electra giftet seg med Dave Navarro og de holdt sammen i fire år.

Les også Hjerneforsker har oppskriften klar: Slik lever du til du blir 100 år