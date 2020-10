Carola Häggkvist setter ikke pris på omtalen i eksmannens selvbiografi.

Mandag slipper Runar Søgaard (53) selvbiografien «Gud ga oss ti bud – jeg har brutt ti av dem».

I boken skriver Søgaard om alt som har skjedd så langt i livet hans, og naturligvis blir også skilsmissen med den svenske artisten Carola Häggkvist (54) et tema. Hun er ikke særlig fornøyd med å bli omtalt i Søgaards bok, skriver Aftonbladet.

For mens Søgaard overfor den svenske avisen forteller at han har sendt det som omhandler ekskona til henne, hevder pressekontakten til artisten at hun aldri har lest noe av det.

– Carola har ikke tatt del i noe tekst eller innhold i boken, skriver pressekontakten i en e-post til avisen.

Runar Søgaards selvbiografi kommer ut på mandag. Foto: Vigmostad Bjørke

– Det jeg skriver er fakta

Carola ønsker ikke å kommentere boken selv, og hun kommer heller ikke til å lese den, ifølge pressekontakten.

Dette «av dypt personlige årsaker, da tiden med ham har gjort - og fortsatt gjør - stor skade».

Søgaard har på sin side beholdt det som er skrevet om ekskona i og med at det ikke har kommet noe svar fra henne.

– Det har ikke kommet noen innvendinger av den enkle grunn at det ikke finnes noe å komme med innvendinger mot. For det jeg skriver er fakta. Det kan nok være kjipt for de som blir berørt, men sannheten gjør vondt i blant. Så lenge det er sannheten er det greit, sier han til Aftonbladet.

Carola fikk tilsendt kapitlene der hun omtales, men valgte å ikke lese dem. Foto: Lise Åserud (NTB)

Truer med advokater

Carolas team er klare for å involvere advokater dersom han fortsetter å snakke om ekteskapet deres offentlig.

I mailen til Aftonbladet skriver teamet hennes følgende:

– Ved eventuelle fremtidige kommentarer som gjelder saken, kommer Carolas advokat eller agent til å ta ordet

Runar Søgaard ønsker ikke å si noe om ekskonas kommentarer overfor avisen.