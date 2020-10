– Jeg tror vi alle er like, sier «Tiger King»-stjernen.

«Tiger King»-stjernen Carole Baskin (59) kom mandag med en personlig avsløring i et intervju med Pink News.

– Jeg har alltid sett på meg selv som biseksuell. Selv om jeg aldri har hatt en kone, kunne jeg like gjerne hatt en kone som en ektemann. Jeg tror vi alle er like, fortalte 59-åringen.

Trodde noe var feil

Baskin, som for tiden er å se på skjermen i den amerikanske versjonen av «Skal vi danse», forteller at hun som ung trodde hun var født i feil kropp fordi hun var en «tomboy» og ikke likte det samme som de andre jentene hun lekte med.

– Jeg var alltid veldig mannlig orientert i alt jeg gjorde. Jeg hadde aldri noe morsinstinkt. Jeg lekte aldri med dukker. Så jeg trodde alltid at noe var feil som jeg ikke helt klarte å sette fingeren på, forteller den tigerglade 59-åringen åpenhjertig.

På 80-tallet skjønte Baskin imidlertid at det var snakk om at hun hadde de samme følelsene for kvinner som for menn.

DANSEAKTUELL: Carole Baskin er for tiden med i «Dancing With the Stars», amerikanske «Skal vi danse». Foto: NTB

Det er ikke kjent om Baskin har hatt noen forhold til kvinner tidligere, da hennes offentlige forhold har vært med menn.

Tidligere var hun gift med Don Lewis, som forsvant sporløst en augustmorgen i 1997, og i dag er hun gift med Howard Baskin. For øvrig er det mange som hevder det er Baskin selv som sto bak Lewis' forsvinning, men dette har hun benektet.

