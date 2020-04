Carole Baskin mottar drapstrusler etter Netflix-suksess. Nå klandrer hun produsentene

- Jeg føler meg sviktet, sier Carole Baskin i et nytt intervju i kjølvannet av «Tiger King»-suksessen.

I oktober i fjor ble dyrevernsaktivisten Carole Baskin (58) utdelt en utmerkelse fra en av verdens fremste dyrevernsorganisasjoner for hennes arbeid og innsats for å få slutt på privat besittelse og handel med eksotiske katter.

Seks måneder senere mottar hun drapstrusler og hatmeldinger etter at dokumentarserien «Tiger King» rullet over Netflix sine strømmetjenester for noen uker siden.

Får besøk av droner

I et større intervju med avisen Tampa Bay Times forteller Baskin om hyppige dronebesøk over eiendommen hun eier, og hun forteller at hun har observert over 30 personer i dørklokkekameraet ved inngangen til eiendommen og reservatet, som forøvrig har vært stengt siden 16.mars på grunn av koronavirusutbruddet.

Til avisen forteller hun at hun føler seg lurt av produksjonen. Det hun trodde skulle være en dokumentar som skulle løfte hennes sak, endte heller i en dokumentar som glorifiserer villkatt-miljøet i USA, og setter et søkerlys mot henne, ifølge henne.

- Jeg blir så sint av at folk har mistet poenget totalt. Poenget er at disse dyrene blir misbrukt og utnyttet, og publikum gjør det mulig, sier hun.

Grove anklager

Store deler av dokumentarserien dreier seg om rivaliseringen mellom Baskin og en av USAs største villkatt-entusiast og selverklærte tigerkonge, Joe Exotic, eller Joseph Maldonado-Passage som han egentlig heter.

I tillegg tar dokumentarserien opp forsvinningen av Baskins tidligere ektemann Don Lewis som forsvant på mystisk vis i for noen år siden.

Joe Exotic utpeker blant andre Baskin som hovedmistenkt, og mener at hun hadde noe med forsvinningen å gjøre og anklaget henne for å ha drept Lewis for å få tilgang til formuen hans.

Baskin var i utganskupunktet aldri en mistenkt ifølge politirapporter som Tampa Bay Times sitter på, men etter at dokumentaren ble vist på TV mener Baskin at Joe Exotic og produsentene har villedet seerne til å tro at hun hadde noe med forsvinngen å gjøre.

- Jeg føler meg sviktet, sier Carole Baskin til avisen.

Blir filmet og ropt etter

I dag angrer Carole Baskin og hennes nåverende ektemann Howard på at de ikke gjorde en større research på dokumentarserien før de takket ja.

Til Tampas Bay Times forteller Baskin at livet hennes er blitt endevendt og at hun ikke lenger klarer å stole på folk.

Tidligere har Baskin drevet reservatet Big Cat Rescue ved å motta en rekke tips fra veterinærer og andre mennesker med katter som har behov for å bli reddet. De siste ukene har ikke telefoenen stoppet å ringe, men denne gang fra falske tipsere.

TATT HELT AV: Netflix-dokumentaren med Joe Exotic i hovedrollen ar skapt enorm interesse over hele verden. Her sitter Joe Exotic sammen med en av mange tigere han eide på det tidspunktet. Foto: NTB Scanpix

Ifølge Baskin er flere av innringerne ute etter å lure Baskin ut av eiendommen.

- Jeg har skrudd av telefonen min. Jeg klarer ikke skille falske telefoner fra seriøse henvendelser for alle er stort sett out-of-state-nummer, sier hun.

Truslene har også gått så langt at Baskin ikke lenger tør å ta sin daglige sykkeltur til jobb fordi det alltid er noen som står å roper og filmer henne på veien.

Buret inne

Siden dokumentarserien ble en megahit, har Baskin fortsatt troen på at arbeidet hennes kan føre til det gode, til tross for at serien ikke ble helt slik hun hadde håpet på.

- Jeg håper virkelig at det som kommer ut av dette er at at loven vil ta dette på alvor. Vi har ropt ut om disse overgrepene i over 20 år, og ingen hørte på, sier hun til avisen.

I dag sitter Joe Exotic i fengsel etter å ha blitt dømt for dyremishandling og for å ha planlagt leiemord på Carole Baskin.