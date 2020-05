Carole Baskin ville ikke bli intervjuet – lurt til å tro hun var med på Jimmy Fallons talkshow

Intervjuet ble gjennomført på en absurd måte.

I etterkant av Tiger King har flere av Netflix-suksessens stjerner latt seg intervjue, og det har blant annet blitt laget en spesialepisode av serien som forteller hvordan de har taklet dokumentarens verdensomspennende suksess.

Hovedpersonene selv har det dog vært fullstendig stille fra. Joe Exotic har vært umulig å få tak i ettersom han sitter i fengsel, men til tross for den enorme populariteten, har heller ikke hans erkefiende Carole Baskin latt seg intervjue, annet enn med lokalavisen Tampa Bay Times.

Der forklarte hun at grunnen til at hun ikke har villet stille opp, har vært at hun mener dokumentaren kom med uriktige opplysninger og hentydninger om at hun var involvert i forsvinningen av hennes andre ektemann.

Utga seg for å være fra Jimmy Fallons talkshow

Nå har imidlertid Carole Baskin gjort sitt første videointervju, og resultatet er alt annet enn hva man hadde forventet på forhånd. Carole blir nemlig lurt trill rundt.

Det er de to britiske YouTuberne Joshua Pieters og Archie Manners som står bak stuntet som nå har lurt ett av verdens mest ettertraktede intervjuobjekter.

I en video viser de to hvordan de har tatt kontakt med representanter for Carole, og utgitt seg for å være fra produksjonsselskapet til ett av de største talkshowene i USA, «The Tonight Show with Jimmy Fallon».

Ikke uventet takket Tiger King-Carole også denne gang nei, men da det fiktive produksjonsselskapet lovte å ikke stille spørsmål om Netflix-dokumentaren ble tonen en annen.

Først fikk de nei til svar, denne gang av Caroles tredje ektemann, Howard Baskin, som mente at det hadde vært nok stress rundt stjernen i det siste. For dem som har sett serien er dette mannen i leopard-drakt og hundebånd på bryllupsbildene.

Så kom kontrabeskjeden som ingen hadde regnet med. Carole selv tok kontakt i en mail og fortalte at datteren hennes hadde anbefalt henne å likevel takke ja til å gjøre intervjuet, ettersom Fallons publikum ville passe ypperlig til å fremme hennes sak om å forby avl og ville dyr i fangenskap i USA.

Hentet ut gamle lydklipp av Jimmy Fallon

Dermed hentet de to YouTuberne ut lydklipp av gamle spørsmål som Jimmy Fallon har stilt i programmet, og fikk Carole Baskin til å svare på disse gjennom et videointervju på Zoom.

Ved hjelp av iPad-en til høyre kunne de to YouTuberne spille av gamle lydklipp av Jimmy Fallon, som fikk det til å virke som at Carole Baskin ble intervjuet av den legendariske talkshow-verten. I virkeligheten ble hun lurt inn i et stunt. Skjermdump: Josh Pieteres & Archie Manners/YouTube

Hun fikk dog ikke se Jimmy Fallon, men en av youtuberne som fungerte som en «produsent».

Stuntet har sørget for at den britiske Youtube-duoen i skrivende stund har rundt en million visninger ett døgn etter at videoen ble lagt ut.

Jimmy Fallon selv har ikke kommentert stuntet av de to britiske YouTuberne, og ei heller Carole Baskin selv.

I presseetikken skal metoder med falsk identitet bare brukes i unntakstilfeller, og under forutsetning om at «dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning».

Spørsmålet nå er om ikke de to youtuberne kan risikere kraftige reaksjoner fra både Caroles mann, Howard, som er advokat, og NBC som sender «The Tonight Show».