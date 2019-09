Caroline Berg Eriksen må svare på rumperyktene – så blir Lars-Kristian «fornærmet»

Dette svarer Caroline Berg Eriksen på ryktene om rumpa. 🍑

Stadig flere bloggere er ærlige på at de endrer på utseendet, og det har nærmest gått sport i å stå frem og fortelle at man har operert rumpa.

«Skal vi danse»-aktuelle Isabel Raad har tidligere fortalt om at hun har lagt seg under kniven, og Sophie Elise har også operert enden - for så å avsløre at hun vil fjerne innleggene senere i år.

Feriebilder fikk rumperyktene til å skyte fart

Over en tid har ryktene svirret om at «Bloggerne»-aktuelle Caroline Berg Eriksen også har operert rumpa.

I sommer skjøt ryktene fart, spesielt etter at Caroline var på ferie i Norge og Hellas, og delte stadig flere bilder på sosiale medier hvor rumpa stjal all fokuset.

Har lagt merke til ryktene

Nettavisen konfronterte Caroline med ryktene under TV 2s høstlansering i Bergen. Da kunne bloggprofilen fortelle at hun også fått med seg at ryktene eksisterer.

– Vi snakket om de ryktene tidligere i dag, faktisk, forteller Caroline og Lars-Kristian lett rødmende til Nettavisen.

– Men nei, det har jeg ikke gjort. Når skulle jeg hatt tid til det, er ikke det et ganske stort inngrep? spør Caroline lattermildt.

Hun forteller derimot at hun har hatt mer fokus på å trene rumpa i det siste.

– Jeg har alltid hatt litt rumpe, også har jeg trent den mer det siste halvåret, året, forteller hun.

Saken er dermed oppklart - og vi slår et slag for den gode, gamle knebøyen. 🕵️‍♀️