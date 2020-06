Caroline Flacks mor raser mot aktor i datterens voldssak: – Skam deg

Caroline Flack sto siktet for vold da hun gikk bort i februar.

15. februar kom sjokknyheten om at den tidligere «Love Island UK»-programlederen Caroline Flack hadde gått bort.

Hun ble bare 40 år gammel, og tok sitt eget liv.

Da Flack døde, var hun siktet for vold mot kjæresten, Lewis Burton (28), og saken skulle i utgangspunktet opp for retten 4. mars.

40-åringen skal i desember i fjor ha mistenkt at Burton var utro mot henne etter at hun fant tekstmeldinger fra en annen kvinne på telefonen hans mens han sov. En krangel oppsto, og Flack skal deretter ha angrepet kjæresten med en lampe før nødetatene ble tilkalt.

Caroline Flack ankommer rettssalen i London lille julaften 2019. Foto: NTB Scanpix

Mistet jobben

Voldshendelsen vekket stor oppmerksomhet i Storbritannia, og førte til at Flack ble erstattet i «Love Island UK».

Flack nektet straffskyld, og kjæresten anmeldte aldri hendelsen. Likevel tok påtalemyndighetene ut en siktelse, og familien til Flack har uttalt at de tror påkjennelsen ble for stor for programlederen - med hele verdens øyne rettet mot henne i en tid der ingenting så ut til å gå hennes vei.

Forrige uke forsvarte aktor i saken valget om å sikte 40-åringen, Det får Flacks mor til å rase, skriver Hello.

Les også: Kendall Jenner får kritikk: Ser du hva som er feil med bildet?

Forsvarer tiltalen

I et intervju med Wales Online sier aktor Ed Beltrami at en liknende voldshendelse kunne ha funnet sted igjen.

– Du må gjøre det du tror er rett, ikke det du tror er populært. Du kan ikke trekke deg etter de første tegnene på trøbbel, det faktum at offeret ikke vil vite. Du må se om du kan ta ut en siktelse uten offeret. Vold i hjemmet er en kategori i seg selv - høy risiko, for repetisjon og for eskalering. Så du må se på det, sier Ed Beltrami til avisen.

Les også: Bar Refaeli dømt for skatteunndragelse i hjemlandet

Videre legger han til at faktaene i saken forsterket risikoen.

– Denne mannen ringte politiet, han var livredd for å bli drept, han hadde blitt slått i hodet med et våpen, en lampe, han fikk et kutt i hodet, og hun gjorde en innrømmelse overfor politiet på stedet. Så etter de generelle prinsippene for vold i hjemmet går man videre i saken uten offeret, for vi har fått en innrømmelse, og vi har fysiske bevis ved et kutt i hodet og alt rotet i leiligheten - som ble filmet av politiet.

– Skam deg

Beltrami avslutter med å si at man aldri kan forutse at den siktede kommer til å ta livet sitt. Flacks mor mener aktor bør la datteren hvile i fred nå som hun ikke kan forsvare seg.

Caroline Flack ledet «Love Island UK» i fem sesonger. Foto: NTB Scanpix

– Det er dypt beklagelig at herr Beltrami ikke kunne la min vakre datter hvile i fred, sier Christine Flack i sin uttalelse.

– Det er beklagelig at hun velger å gjenta noen av usannhetene om datteren min. Min datter kunne ikke forsvare seg da hun var i live, og hun kan heller ikke gjøre det nå, legger programlederens mor til, for hun avslutter:

– Skam deg.