Carrie Symonds er Storbritannias førstedame og kan bli Boris Johnsons tredje kone

Boris Johnsons førstedame er i godt selskap.

Etter Boris Johnsons (55) valgtriumf, går bildet av ham og kjæresten Carrie Symonds (31) som varmt hvetebrød i pressen i Storbritannia.

Bildet viser paret som vinker til folket utenfor statsministerboligen med den velkjente adressen 10 Downing Street.

Boris Johnson og kjæresten Carrie Symonds.

Nå vil den 31 år gamle Symonds tre inn i rollen som førstedame i Storbritannia, men det var det neppe noen som hadde regnet med for snaue to år siden.

Da var London-jenta en helt vanlig, politisk engasjert pressemedarbeider i det konservative partiet, som Boris Johnson nå har ledet til valgseier.

Carrie Symonds vokste opp i London og er datter av en av grunnleggerne av avisen The Independent og en advokat. Foto: AP Photo/Frank Augstein

Forlot kona for elskeren, så gjentok historien seg

I 2018 ble Carrie Symonds kjent for hele det britiske folk som Boris Johnsons kjæreste, og ikke minst - kvinnen han forlot kona Marina Wheeler for.

Under Boris' 25 år lange ekteskap med Marina Wheeler har britisk media rullet opp flere utenomekteskapelige affærer. Her er ekteparet avbildet under London-OL i 2012. Foto: AFP PHOTO / ODD ANDERSEN

Britene venter nå på at statsministeren skal fri til sin Carrie, og muligens bli den første statsministeren som gifter seg i sin regjeringstid.

Det vil i så fall bli Johnsons tredje ekteskap. Første gang han giftet seg var i 1987, med Allegra Mostyn-Owen. Paret var gift i seks år, men fikk ingen barn.

Boris forlot sin første kone til fordel for kvinnen som skulle bli hans andre kone - Martina Wheeler. Så skulle historien gjenta seg 25 år senere - denne gang med Carrie Symonds.

Om bryllupet mellom Carrie og Boris blir en realitet, krever det at han først blir offisielt skilt fra Marina Wheeler (her avbildet med Boris i 2016). I 1993 gikk det 13 dager fra han ble offisielt skilt fra sin første kone til han giftet seg med Wheeler. Foto: NTB Scanpix

Forholdet til Symonds ble kjent da Johnson fortsatt var gift med Wheeler, men så snart affæren ble offentlig kjent ble det også kjent at Johnson og kona skulle forlate hverandre etter 25 år som ektepar og fire barn sammen.

Marina Wheeler har i etterkant snakket ut om at hun like etter bruddet ble diagnostisert med livmorhalskreft.

Politiet tilkalt etter angivelig krangel

Johnson og Symonds har ikke skjult sin romanse i mediene siden forholdet ble kjent i 2018, men 31-åringen har fått oppleve medaljens bakside.

Det går sjelden lang tid mellom skriveriene om Carrie Symonds i britisk presse. Foto: Chris Jackson/Pool via AP

Etter det som skal ha vært en heftig krangel mellom Johnson og Symonds i sistnevntes leilighet, ble politiet tilkalt av naboer.

– Klokka 00.24, fredag 21. juni repsonderte politiet på et anrop fra en lokal beboer i Sør-London. Innringeren var bekymret for tilstanden til den kvinnelige naboen, skrev politiet i en uttalelse gjengitt i The Guardian.

Siden forholdet ble kjent har Carrie Symonds fått gjennomgå i britisk presse. Nå er kjæresten blitt statsminister og hun er førstedame.

– Politiet møtte opp og snakket med alle på den aktuelle adressen, som alle var trygge og i god form. Det var ingen åpenbare fornærmelser eller bekymringer som politiet oppdaget og det var ikke nødvendig for politiet å gjøre tiltak.

Samme avis siterte naboer på at de hadde hørt en kvinnestemme som skulle tilhøre Carrie Symonds skrike «Kom deg vekk fra meg, kom deg ut av leiligheten min».

Dette kom i tillegg til skrik og dunking som naboene gjorde lydopptak av. Disputten skal, ifølge lydopptakene The Guardian har hørt, dreie seg om at Johnson sølte rødvin på sofaen til Symonds og at hun mente han var bortskjemt og ikke hadde respekt for penger.

I etterkant av hendelsen dukket paret likevel opp på bilder og så meget forelsket ut, men flere tvilte på om bildene kunne være iscenesatt.

Boris' nye familie består av Carrie Symonds og Jack Russel-terrieren Dilyn som de adopterte høsten 2019. Foto: John NGUYEN / POOL / AFP

Datteren som dukket opp

At Boris Johnsons privatliv og sidegeskjeft havner under lupen er ikke noe nytt.

I 2010 skrev Daily Mail om Johnsons utenomekteskapelige affære med kunsthandler Helen Macintyre, som resulterte i at de to fikk en datter sammen.

Macintyre kjempet i retten for å få lov til å hemmeligholde hvem faren til barnet var, men tapte saken. I dag er datteren Stephanie ni år gammel, og skal ikke ha særlig til kontakt med faren ifølge britisk presse.

Heftig krangel om danser-affære var en «one night stand» eller varte i fire år

En annen meget offisiell affære ble avduket av amerikanske Jennifer Arcuri, som tidligere drev med «pole dance» og i dag er en forretningskvinne i teknologibransjen.

Hun har nylig stått frem i pressen og hevdet at hun hadde et fire år langt forhold til Boris, etter at de møttes i 2012.

Jennifer Arcuri poserer på et udatert pressefoto. Foto: AFP PHOTO / Hacker House / Guy Lewis

Grunnen til at hun sto frem skal ha vært at Boris har uttalt seg som om relasjonen deres var en «one night stand».

– Jeg har holdt tyst om dine hemmeligheter og jeg har vært din venn. Jeg forstår ikke hvorfor du har blokkert meg og ignorert meg som om jeg var en flyktig «one night stand» eller en jente du sjekket opp på en bar, for jeg var ikke det, og det vet du, fortalte Arcuri i et intervju med ITV.

– Jeg er fryktelig knust i hjertet av måten du har tilsidesatt meg som et feiltrinn, fortalte hun i intervjuet.

Da Johnson skulle bli ordfører i London i 2008 måtte Johnson underskrive en erklæring som forpliktet ham å ikke bruke stillingen for å oppnå finansielle goder for verken ham selv, sin familie eller venner.

Jennifer Arcuri i november 2019 - etter å ha blitt intervjuet om affæren med Boris Johnson hos BBC. Foto: REUTERS/Toby Melville

I kjølvannet av Arcuri-affæren blir det nå undersøkt om han burde ha oppgitt det nære vennskapet med Arcuri fordi dette kunne være en mulig interessekonflikt.

The Guardian beskriver at Johnson talte på fire arrangementer for å promotere Acuris interesser i teknologibransjen. Samme kilde forteller at det også antas at Johnson hjalp Arcuri med å få innpass på reiser som Acuri selv har beskrevet som fordelaktig for henne og hennes karriere.

Først nå som valget er unnagjort vil det britiske folk få vite hvordan innstillingen til IOPC, Independent Office of Police Conduct, blir.

