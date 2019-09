Cecilie Skog har blitt hacket

Har ikke lenger kontroll på konto med 160.000 følgere

Den populære eventyreren Cecilie Skog forteller om nyheten i VG - at hun har mistet fullstendig kontroll på både Facebook og Instagram-kontoen sin.

– Invaderende

– Jeg opplever det som invaderende, fryktelig irriterende og tidkrevende. Jeg får henvendelser fra folk som ikke kommer inn på mine sider. Dessuten er det viktig for meg å få sagt fra om at kommer det noe fra «meg» fra disse kanalene, er det ikke fra meg, forteller en fortvilt Cecilie Skog til VG.

Hun har meldt ifra om problemene og Facebook har gitt beskjed om at de jobber med saken.

Hadde 160.000 følgere

Om man går inn på Instagram-kontoen til Skog, som har 160.000 følgere, kommer det bare en feilmelding opp som lyder «Beklager, men denne siden er ikke tilgjengelig.»

Nå frykter Skog at følgerne er borte for godt, og at hun må starte kontoen helt på nytt.

Vi har kontaktet Cecilie - foreløpig har hun ikke besvart Nettavisens henvendelser.

