Celina Midelfart har vært om bord i Jeffrey Epsteins privatfly flere ganger - nå ønsker FBI å snakke med henne

Celina Midelfart har truffet Jeffrey Epstein flere ganger, samt inngått «i en felles forretningsmessig bekjentskapskrets» med ham på midten av 90-tallet.

Kun få dager etter kronprinsesse Mette-Marit beklaget sine møter med den avdøde sexforbryteren Jeffrey Epstein, avslører Se og Hør at også Celina Midelfart har møtt Epstein ved flere anledninger.

Se og Hør og Dagens Næringsliv har fått tilgang til passasjerlystene fra Epsteins privatfly, og de viser at Midelfart var passasjer om bord i milliardærens privatfly, «Lolita Express», ved flere anledninger.

Jeffrey Epstein tok tidligere i år sitt eget liv etter å ha blitt siktet for seksuelle overgrep og menneskehandel.

FBI forsøker nå å kartlegge Epsteins virksomhet og nettverk, og ønsker derfor å snakke med Celina Midelfart, uttaler en agent til Se og Hør. Midelfart selv forteller til VG at FBI ennå ikke har kontaktet henne.

- Forretningsmessig bekjentskapskrets

Midelfart skal ha møtt Epstein for første gang i 1994. Da var hun 20 år, og skal ha hatt deler av formuen sin plassert gjennom Epstein og hans arbeidsgiver.

Første gang Midelfart var om bord i Epsteins privatfly, skal ha vært i august 1996. På en flytur fra New Jersey til Florida, skal Epstein og Midelfart ha vært de eneste passasjerene om bord.

Midelfart sier hun ikke har hatt kontakt med Epstein siden 1996/1997. Hun har ikke ønsket å kommentere sin kontakt med Epstein ytterligere, men skriver følgende til Dagens Næringsliv:

– Jeg hadde penger plassert hos Bear Sterns under hans ansvar på midten av 90-tallet da jeg studerte i New York. Han inngikk i en felles forretningsmessig bekjentskapskrets. Jeg har ikke hatt noe med ham å gjøre siden 96/97, skriver Celina Midelfart i en melding til Dagens Næringsliv.

Mette-Marit beklager

Finansmannen og milliardæren Epstein var siktet for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner. 66-åringen satt varetektsfengslet og var anklaget for menneskehandel og seksuelle overgrep mot unge jenter gjennom en årrekke, inntil han ble funnet død i høysikkerhetsfengslet 10. august i år.

Etter at Epstein ble funnet død på cella, så den føderale fengselsetaten raskt at han så ut til å ha tatt sitt eget liv, noe de også fikk medhold av rettsmedisineren i New York.

Likevel har det versert en rekke konspirasjonsteorier rundt milliardærens dødsfall. Epstein hadde svært høy profil og hadde en rekke kjente og mektige personer i sin omgangskrets.

Kronprinsesse Mette-Marit innrømmer at hun mellom 2011 og 2013 møtte Epstein ved flere anledninger gjennom felles bekjente i utlandet. Hun har nå beklaget at hun ikke undersøkte fortiden hans bedre.

– Gjennom mitt langvarige arbeid med internasjonale helsespørsmål har jeg sett på nært hold de store skadene seksuelle overgrep påfører barn og kvinner. Vi har alle medansvar for å bekjempe seksuelle overgrep og støtte ofrene, og jeg ønsker å uttrykke min dype sympati og solidaritet med ofrene for de overgrep Jeffrey Epstein har begått, sier Mette-Marit i uttalelsen slottet har sendt til Dagens Næringsliv.

Prins Andrew skal ha vært vitne

En av de som har fått hard medfart etter sin kontakt med Jeffrey Epstein etter dødsfallet, er britiske prins Andrew.

I alt fem kvinner som anklager den avdøde amerikanske finansmannen for å ha misbrukt dem, hevder at prins Andrew var vitne til at mennesker ble gitt massasjer i Epsteins hjem, melder BBC.

I intervjuet slo prinsen også tilbake mot Virginia Giuffre, som tidligere hevdet at hun bare var 17 år da Epstein betalte henne 15.000 dollar for å ha sex med prinsen i 2001.

Virginia Giuffre hevder at hun som mindreårig ble tvunget til å ha sex med prins Andrew ved tre anledninger mellom 1999 og 2002.

Dette skjedde ifølge henne i London, New York og på en privat øy i Karibia som var eid av mangemilliardæren Jeffrey Epstein, som var en venn av prins Andrew.