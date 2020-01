Cengiz Al avslører leilighetskjøp med kjæresten

Cengiz Al og kjæresten Maiken Blom har tatt forholdet ett steg videre.

Torsdag kveld fikk pressen et kjært gjensyn med «Skam»-stjernen og den tidligere «Skal vi danse»-deltakeren Cengiz Al (22) på den rød løperen utenfor Colosseum kino i Oslo.

Det sist året har Al trukket seg mer eller mindre vekk fra rampelyset, men torsdag kveld tok han med seg kjæresten Maiken Blom (21) på den røde løperen for å støtte bestekompisen Herman Tømmeraas, som spiller en av hovedrollen i den nye Netflix-serien «Ragnarok».

– Det har vært en stund siden sist. Akkurat nå skriver jeg en bachelor. Jeg må bli ferdig med skolen, så det er kanskje derfor det virker som at jeg har trukket meg tilbake, sier Cengiz Al til Nettavisen.

GJENSYNSGLEDE: Cengiz Al og kjæresten Maiken blom på den røde løperen utenfor Colosseum kino i forbindelse med premieren på «Ragnarok».

Kjøpt seg ny leilighet

Selv om fansen ikke har sett så mye til TV-stjernen i det siste, har det likevel skjedd store ting i livet til 22-åringen.

Overfor Nettavisen kunne nemlig duoen avsløre at de nettopp har kjøpt seg sin første leilighet sammen.

- Vi kjøpte oss leilighet i går. Det er drømmestedet. Der jeg er oppvokst, forteller Al.

Drømmeboligen paret har kjøpt ligger i Lier, noe de er svært fornøyd med.

- Jeg bruker rundt en halvtime til Oslo, så det er ikke altfor langt unna. Det er deilig, sier Al.

Klar om 17 måneder

Selv om duoen gleder seg veldig til å ta fått på den nye tilværelsen i Lier, må de likevel vente en stund. Leiligheten er nemlig ikke klar før om 17 måneder.

- Vi har kjøpt et nybygg, forteller Maiken Blom.

- Det er en fancy leiligheten. Med blant annet en garasje under leiligheten med heis opp til leiligheten, sier Al opprømt

Deilig med pause

At de to kan unne seg splitter ny luksus i Lier, er ikke så rart. De siste årene har mildt sagt vært svært hektisk for det unge paret.

Etter at Al ble superstjerne over natta med sin hovedrolle i den fjerde sesongen av TV-serien «Skam», har det gått i ett for 22-åringen. Året etter imponerte han stort som deltaker i «Skal vi danse», samtidig som han har gjort stor suksess med radioprogrammet «Andre generasjon» på NRK.

- Det har vært deilig med litt pause. Spesielt etter «Skal vi danse». Men jeg har ikke sittet helt stille i båten. Jeg har drevet litt med podkast, og var med å lage radioteater. «Turister» heter den. Den er skikkelig kul, faktisk. Også er jeg akkurat ferdig med en innspilling av en film som kommer i mars. «Alle utlendinger har lukka gardiner», forteller Al.

Nå skal paret ta det helt med ro en liten stund fremover før de skal i gang med sitt helt eget prosjekt.

- Jeg tror vi har litt godt av en pause. Men nå er vi tilbake igjen. Nå skal vi starte vår egen Youtube-kanal, forteller Blom.