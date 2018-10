Charlie Stuart røk ut av Farmen

Røk ut etter tvekamp mot Jørgen Ringstad.

Charlie Stuart er ute av årets Farmen, etter å ha tapt tvekampen mot Jørgen Ringstad i søndagens duell på TV 2.

Australieren som er bosatt på Kyrksæterøra ble valgt som førstekjempe i sesongens andre tvekamp, og valgte seg 62 år gamle Jørgen Ringstad som andrekjempe.

De to målte krefter i en sleggekamp der eldstemann viste bunnsolide krefter, og dermed må Stuart forlate gården for denne gang.

Før han forlot Farmen-gården, advarte han imidlertid de andre deltakerne om en «farlig allianse» på gården.

- Jeg ga beskjed til en del personer i forhold til alliansene som er på gården, sa Stuart, og svarte et tydelig «ja» på spørsmål om det er allianser på gården.

- Det er det uten tvil. Det er derfor jeg står her. Hvis jeg hadde valgt en som er i den alliansen, da hadde jeg vært her igjen som førstekjempe. Jørgen var det eneste valget jeg hadde, egentlig, sa han.

SLÅTT UT: Charlie Stuart tapte søndagens tvekamp.

- Grunnen til at jeg valgte Jørgen var for å unngå å bli førstekjempe igjen.

Likevel er, som Farmen-seerne vet, ikke alt håp ute for 32-åringen.

Taperen av tvekampen flytter som kjent inn på torpet Brauter, der det finnes muligheter for å kjempe seg inn på Farmen-gården igjen. Det vet imidlertid ikke deltakerne om før de har tapt en tvekamp, og Charlie Stuart mottok nyheten med stor glede.

- Steike, jeg gleder meg! Jeg var helt nede da Gaute sa at jeg måtte forlate gården, for jeg var liksom ikke helt ferdig, sa Stuart da han ble presentert for ekstrasjansen.

