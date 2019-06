Charlize Theron har lagt på seg 22 kilo for ny film

Hollywoodstjernen Charlie Theron la på seg 22 kilo for å spille en uflidd trebarnsborn i den nye filmen Tully.

Charlize Theron (42) spiller en trebarnsmor i ny film. Filmen hadde Norgespremiere 1. juni.

Se traileren til filmen øverst i saken!

For å spille rollen måtte stjernen gå opp 22 kilo, noe som krevde et svært høyt inntak av mat. Det var Theron selv som insisterte på å gå opp i vekt for å spille rollen.

Trebarnsmor: Her ser vi skuespilleren i rollen som en litt sliten trebarnsmor, i dag er hun tilbake til sin vanlige toppform. Foto: (NTB scanpix)

- Jeg pleide å sende bilder til Jason (Reitman, regissør) da jeg spiste «In-and-out burger» til frokost, men i uke tre var det ikke så gøy lenger. Da orket jeg ikke en gang å sende bilder. Jeg følte meg bare så utrolig slapp og ekkel, sier Theron til KK.

Før filmen Tully, spilte hun i actionfilmen Atomic blonde hvor hun lærte seg kampsport og gjorde alle stuntene selv. Da var stjernen i toppform. Likevel synes Theron det å tre inn i kroppen til en sliten trebarnsmor med fødselsdepresjoner var enda mer utfordrende enn å bli banket på settet hver dag.

Atomic Blonde: Charlize Theron som M16-agent i filmen Atomic Blonde. Foto: ((Jonathan Prime/Focus Features via AP)

- Det er utrolig slitsomt å spille trøtt hele tiden. Og det jeg spiste for å legge på meg, var ikke spesielt sunt, sier hun, og legger til at hun samtidig ødela en disk i nedre del av ryggen, sier hun til KK.

Vanlige form: Til høyre ser vi Charlize Theron slik vi er vant med å se henne i filmen Long shot med Seth Rogan. Foto: (Philippe Bossé/Lionsgate via AP)

Nå er hun tilbake i samme form som før vektøkningen. Enkelt var det derimot ikke.

- Når man er 42 og prøver å gå ned i vekt så er det definitivt mer utfordrende. Jeg trodde på et tidspunkt at jeg aldri skulle få tilbake kroppen min. Ingenting skjedde, og doktoren min sa til meg: Vel, du er 42 år. Vær tålmodig, forteller hun til KK.